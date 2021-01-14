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Экономика

Госдолг Кыргызстана. На каждого жителя приходится по $740,5

По итогам октября на каждого кыргызстанца приходится по $740,5 государственного долга. За месяц бремя выросло на $6,6.

По данным Министерства финансов, на 30 ноября 2020 года государственный долг (внешний + внутренний) составил $4 миллиарда 887,46 миллиона (414 миллиардов 448,46 миллиона сомов). В том числе $4 миллиарда 218,38 миллиона (357 миллиардов 711,54 миллиона сомов) — внешний, а $669,08 миллиона (56 миллиардов 736,92 миллиона сомов) — внутренний.

За месяц государственный долг страны вырос на $43,65 миллиона, или 18 миллиардов 224,83 миллиона сомов. Внешний долг при этом вырос на $33,08 миллиона, или 15 миллиардов 354,08 миллиона сомов, а внутренний — на $10,57 миллиона, или 2 миллиарда 870,75 миллиона сомов.

По итогам ноября госдолг составил 71,06 процента ВВП.

Больше всего республика должна многосторонних льготных кредитов — $1 миллиард 597,47 миллиона (45 процентов внешнего долга) и Экспортно-импортному банку Китая — $1 миллиард 782,37 миллиона (42,3 процента внешнего долга КР).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/180021/
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