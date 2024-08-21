Государственный долг Кыргызстана составил $6 миллиардов 362 миллиона. Такие данные по состоянию на 30 июня 2024 года указаны в отчетности Министерства финансов.

Согласно официальным сведениям ведомства, внешний долг составил $4 миллиарда 501,8 миллиона, внутренний — $1 миллиард 860,14 миллиона.

Внешний долг снизился на $150,8 миллиона. Внутренний увеличился на $232,3 миллиона по отношению к 31 декабря 2023-го.

Государственный долг вырос на $81,4 миллиона. Значительную часть внутреннего долга составили займы по долгосрочным ценным бумагам — $1 миллиард 838,27 миллиона (99,1 процента). Большая часть внешнего долга приходится на Экспортно-импортный банк Китая — $1 миллиард 660,64 миллиона (36,9 процента).