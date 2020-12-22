10:53
USD 80.60
EUR 98.47
RUB 1.08
Экономика

В Кыргызстане меняют формат сотрудничества с инвесторами. Хорошо это или плохо?

Фото из интернета. Профессор Казахстанско-Немецкого университета Рустам Бурнашев

В мировой практике есть несколько вариантов сотрудничества с иностранными инвесторами — от правового до полукриминального. Что выберет Кыргызстан в условиях политической нестабильности, рассказал профессор Казахстанско-Немецкого университета Рустам Бурнашев.

Читайте по теме
Остановка «Бозымчака». Как слабость государства лишает людей работы

Митинг сотрудников горнодобывающего комплекса «Бозымчак», который принадлежит казахстанским инвесторам, прошел в Бишкеке 11 декабря. На акцию вышли около 200 человек, они требовали возобновления работы предприятия, которое заморожено с 7 октября.

По мнению эксперта, «риски присутствия иностранного бизнеса в зонах нестабильности возрастают и, естественно, любая компания будет стараться их минимизировать».

«В случае Кыргызстана и его постоянными конфликтами с иностранными бизнесменами появляется дополнительный вектор развития отношения. Например, если будут принимать решения, нацеленные на сохранение иностранных инвесторов в стране, то включается переход к нетрадиционным механизмам решения проблем», — сказал он.

В мировом опыте ведения бизнеса распространено несколько практик.

Рустам Бурнашев

«Есть стандартная международная практика, когда компания обращается в арбитражные суды. Если что-то подобное произойдет в отношениях Кыргызстана с иностранными партнерами, то они явно суды выиграют. Дальше чисто технический вопрос — процедуры и механизмы возврата денег. Это традиционная модель, которая работает по отношению ко всем странам», — рассказал профессор.

По его словам, на подобный шаг бизнес идет тогда, когда «экономическая деятельность становится невозможной». Но есть и другие варианты.

«Например, взвешивая риски и потери, инвесторы или компании соглашаются на изменение формата присутствия в стране. Мы наблюдали эту картину в отношениях Кыргызстана и крупнейшего инвестора, добывающего золото на руднике «Кумтор», и в Казахстане, когда нефтедобывающие компании соглашаются менять условия соглашений».

Чтобы прогнозировать такой исход в конфликтах горнодобывающей отрасли Кыргызстана, эксперт уверен, что «необходимо проводить серьезную оценку рисков и просчитывать последствия того или иного сценария».

«Третий формат — силовой. Вероятно, его может продемонстрировать Китай в Кыргызстане. Это когда инвесторы будут готовы защищать свои вложения силовым путем. Четвертый вариант — полукриминальный формат, когда отношения с инвесторами переходят к беседе «по понятиям», — отметил Рустам Бурнашев.

Процедуры трансформации власти в Кыргызстане, которые запущены в этом году, поставили под вопрос их легитимность.

Рустам Бурнашев

«Для внешнего наблюдателя октябрьские события выходили за рамки легального поля. Поэтому вполне оправданно желание лиц, работающих в стране, искать варианты сохранения вложений. Если для этого нужно переходить на язык, понятный собеседнику, стороны смогут договориться. Но проблема в том, что даже такие договоренности не гарантируют абсолютно ничего в условиях политической нестабильности», — считает Рустам Бурнашев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/177477/
просмотров: 315
Версия для печати
Материалы по теме
Митинги против инвесторов показали неспособность властей решить проблемы людей
Остановка «Бозымчака». Как слабость государства лишает людей работы
Глава ГКПЭН пообещал запустить работу месторождения Бозымчак до нового года
Возле Дома правительства митингуют сотрудники месторождения Бозымчак
Проблема привлечения инвестиций связана с ситуацией в КР, признали чиновники
Как Кыргызстану выйти из кризиса? Два совета от российского эксперта
Горнодобывающие компании нанесли ущерб экологии. Их привлекут к ответственности
ГСБЭП усиливает работу по защите бизнеса и инвесторов
Кыргызстан становится непривлекательным в сфере международных связей и бизнеса
Британия назвала давлением возбуждение уголовного дела по «Чаарат Голд»
Популярные новости
Райымбек Матраимов погасил чуть больше половины суммы ущерба Райымбек Матраимов погасил чуть больше половины суммы ущерба
Итоги ноября. Экономика Кыргызстана продолжает стремительное падение Итоги ноября. Экономика Кыргызстана продолжает стремительное падение
Курс доллара в&nbsp;Кыргызстане продолжает снижение Курс доллара в Кыргызстане продолжает снижение
Россия выделит Кыргызстану 623,4 миллиона рублей на&nbsp;маркировку товаров Россия выделит Кыргызстану 623,4 миллиона рублей на маркировку товаров
Бизнес
Открылись новые магазины &laquo;Globus-Узген&raquo; и&nbsp;&laquo;Globus-ЦУМ&raquo; Открылись новые магазины «Globus-Узген» и «Globus-ЦУМ»
Мобильный оператор&nbsp;О! снижает стоимость межсетевых звонков Мобильный оператор О! снижает стоимость межсетевых звонков
Газ в&nbsp;каждый дом: газифицирован жилой массив &laquo;Киргизия&raquo; Газ в каждый дом: газифицирован жилой массив «Киргизия»
Кыргызстанец Кемел Токобаев назначен комиссаром на&nbsp;финальный матч Лиги чемпионов Кыргызстанец Кемел Токобаев назначен комиссаром на финальный матч Лиги чемпионов
22 декабря, вторник
10:44
В Жайылском районе мужчина убил собутыльника и выбросил тело в канализацию В Жайылском районе мужчина убил собутыльника и выбросил...
10:43
Талант Мамытов назвал основные проблемы в энергетике, требующие решения
10:36
Обращение девочки к главе ГКНБ. Камчыбек Ташиев передал семье продукты питания
10:31
В Бишкеке задержан сотрудник Сокулукского ОВД
10:31
В Кыргызстане меняют формат сотрудничества с инвесторами. Хорошо это или плохо?