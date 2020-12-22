В Кыргызстане меняют формат сотрудничества с инвесторами. Хорошо это или плохо?

В мировой практике есть несколько вариантов сотрудничества с иностранными инвесторами — от правового до полукриминального. Что выберет Кыргызстан в условиях политической нестабильности, рассказал профессор Казахстанско-Немецкого университета Рустам Бурнашев.

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Митинг сотрудников горнодобывающего комплекса «Бозымчак», который принадлежит казахстанским инвесторам, прошел в Бишкеке 11 декабря. На акцию вышли около 200 человек, они требовали возобновления работы предприятия, которое заморожено с 7 октября.

По мнению эксперта, «риски присутствия иностранного бизнеса в зонах нестабильности возрастают и, естественно, любая компания будет стараться их минимизировать».

«В случае Кыргызстана и его постоянными конфликтами с иностранными бизнесменами появляется дополнительный вектор развития отношения. Например, если будут принимать решения, нацеленные на сохранение иностранных инвесторов в стране, то включается переход к нетрадиционным механизмам решения проблем», — сказал он.

В мировом опыте ведения бизнеса распространено несколько практик. Рустам Бурнашев

«Есть стандартная международная практика, когда компания обращается в арбитражные суды. Если что-то подобное произойдет в отношениях Кыргызстана с иностранными партнерами, то они явно суды выиграют. Дальше чисто технический вопрос — процедуры и механизмы возврата денег. Это традиционная модель, которая работает по отношению ко всем странам», — рассказал профессор.

По его словам, на подобный шаг бизнес идет тогда, когда «экономическая деятельность становится невозможной». Но есть и другие варианты.

«Например, взвешивая риски и потери, инвесторы или компании соглашаются на изменение формата присутствия в стране. Мы наблюдали эту картину в отношениях Кыргызстана и крупнейшего инвестора, добывающего золото на руднике «Кумтор», и в Казахстане, когда нефтедобывающие компании соглашаются менять условия соглашений».

Чтобы прогнозировать такой исход в конфликтах горнодобывающей отрасли Кыргызстана, эксперт уверен, что «необходимо проводить серьезную оценку рисков и просчитывать последствия того или иного сценария».

«Третий формат — силовой. Вероятно, его может продемонстрировать Китай в Кыргызстане. Это когда инвесторы будут готовы защищать свои вложения силовым путем. Четвертый вариант — полукриминальный формат, когда отношения с инвесторами переходят к беседе «по понятиям», — отметил Рустам Бурнашев.

Процедуры трансформации власти в Кыргызстане, которые запущены в этом году, поставили под вопрос их легитимность. Рустам Бурнашев

«Для внешнего наблюдателя октябрьские события выходили за рамки легального поля. Поэтому вполне оправданно желание лиц, работающих в стране, искать варианты сохранения вложений. Если для этого нужно переходить на язык, понятный собеседнику, стороны смогут договориться. Но проблема в том, что даже такие договоренности не гарантируют абсолютно ничего в условиях политической нестабильности», — считает Рустам Бурнашев.