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Экономика

Итоги ноября. Экономика Кыргызстана продолжает стремительное падение

Ситуация в экономике Кыргызстана все сложнее. Объемы ВВП падают, а цены катастрофически растут. Такая тенденция, скорее всего, сохранится и в 2021 году. Эксперты отмечают, что на докризисный уровень 2019-го экономика страны выйдет только в 2022 году.

ВВП расти не планирует

За январь — ноябрь 2020-го объем ВВП Кыргызстана составил 511 миллиардов 7,2 миллиона сомов.

За 11 месяцев падение экономики достигло 8,1 процента.

В январе — марте в республике ВВП вырос на 1,5 процента. Но за последние семь месяцев упал почти на 10 процентов. По сравнению с октябрем в ноябре ВВП уменьшился еще на 0,7 процента.

«Снижение ВВП связано с падением объемов промышленности, строительства и сферы услуг. Отрасли товарного производства, в отличие от января — ноября 2019 года, потеряли 5,7 процента. Отрасли, оказывающие услуги, — 10,2 процента», — сообщили в Национальном статистическом комитете.

При подсчете ВВП и его изменения по сравнению с прошлым годом учитывается множество факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна. Это значит, что большинство товаров мы закупаем в долларах. Поэтому мы решили пересчитать объем ВВП на доллары США по официальному курсу на конец месяца.

В январе — ноябре в структуре ВВП наибольшая доля (45,1 процента) пришлась на отрасли, оказывающие услуги. По сравнению с прошлым годом она сократилась на 0,6 процента. Доля строительства снизилась на 1,2 процента — до 7,7 процента.

Доля отраслей, производящих товары, увеличилась на 3,4 процента — до 43,8 процента. Промышленность дала 21,3 процента ВВП. В прошлом году показатель был на 3 процента ниже.

Сельское хозяйство занимает 14,8 процента ВВП, что на 1,6 процента выше, чем в 2019-м.

Промышленный пессимизм

После событий октября текущего года практически все горнорудные предприятия стоят. Это сразу сказалось на и так тяжелой ситуации в промышленном секторе.

По итогам 11 месяцев 2020-го падение объемов промышленного производства составило 5,5 процента.

Сократились объемы выпуска нефтепродуктов (на 56,8 процента), текстильного производства, производства одежды и обуви, кожи и кожаных изделий (на 20,6 процента), резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов (на 8,4 процента), деревянных и бумажных изделий (на 4,6 процента), пищевых продуктов и табачных изделий (на 4,3 процента), основных металлов и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 2,6 процента), добычи полезных ископаемых (на 22 процента).

Объем промышленного производства, как и ВВП, подсчитывается по специальной методике. Она учитывает данные по производству в отдельных отраслях и уровень цен. Чтобы понять, какова на самом деле ситуация в секторе, мы также перевели объем промпроизводства в доллары США.

Но есть и хорошие новости. Отечественный бизнес оказался живуч и быстро переквалифицировался, начав выпуск востребованных в условиях пандемии коронавируса товаров. В итоге за 11 месяцев этого года выросло производство фармацевтической (в 2,1 раза) и химической (на 39,8 процента) продукции.

Объем обеспечения электроэнергией, газом и паром возрос на 2,2 процента за счет роста производства, передачи и распределения электроэнергии на 1,4 процента, производства газа и распределения газообразного топлива — на 7,2 процента, обеспечения (снабжения) паром — на 9,1 процента.

Цены на продукты растут

С начала года цены в Кыргызстане выросли на 7,2 процента. Максимальный рост (10 процентов) зафиксирован в Таласской области. Там же больше всего подорожали пищевые продукты и безалкогольные напитки (на 20,1 процента).

В ноябре по сравнению с октябрем цены выросли на 1,8 процента. Продукты и безалкогольные напитки подорожали на 3,3 процента, непродовольственные товары — на 0,7 процента, тарифы — на 0,5 процента, алкогольные напитки и табачные изделия — на 0,3 процента.

Повышение потребительских цен и тарифов в ноябре отмечалось во всех регионах страны.

Зарплата все равно растет

По данным Нацстаткома, средняя заработная плата в республике по итогам октября составила 17 тысяч 990 сомов.

В отличие от прошлого года, она выросла на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности. Исключение составили предприятия и организации сферы обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом, операций с недвижимым имуществом, транспорта и хранения грузов, а также прочей обслуживающей деятельности.

По итогам третьего квартала 2020-го прожиточный минимум в стране составил 5 тысяч 225,09 сома, для пенсионеров — 4 тысячи 663,03 сома.

Чем и с кем торгует Кыргызстан

По итогам октября внешнеторговый оборот Кыргызстана составил $4 миллиарда 675,7 миллиона, что на 18,1 процента меньше показателя 2019 года. Экспорт — $1 миллиард 663,8 миллиона (рост на 4,7 процента), импорт — $3 миллиарда 11,9 миллиона (падение на 26,9 процента).

С государствами ЕАЭС Кыргызстан наторговал на $1 миллиард 961,6 миллиона.

Что будет дальше?

В Евразийском банке развития отметили, что экономическая активность в Кыргызстане в последние месяцы года остается слабой. Потребительский и инвестиционный спрос ограничивают слабость внешнеэкономической активности, частичное закрытие границ с Китаем, последствия ранее введенных карантинных мер, а также приостановка инвестиционных проектов.

Повышенная социально-политическая неопределенность оказала дополнительное негативное влияние на ситуацию в экономике.

Евразийский банк развития 

По оценке ЕАБР, ВВП республики сократится на 7,5 процента по итогам 2020 года. Повышение мировых цен на зерно, растительное масло, сахар в дальнейшем ускорит инфляцию.

«По мере стабилизации ситуации в мировой экономике и усиления деловой активности в ключевых странах — торговых партнерах (Россия, Казахстан, Китай) экономика Кыргызстана начнет восстанавливаться. Возобновление притока денежных переводов поможет укреплению внутреннего потребительского спроса. Но снижение объемов производства золота на руднике «Кумтор» будет сдерживать динамику роста», — подчеркнули эксперты ЕАБР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/176976/
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