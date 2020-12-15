За прошедшую неделю в Кыргызстане растительное масло подорожало на 10-20 сомов. Такие данные приводит Министерство экономики.

В Бишкеке продукт стоит в среднем 120-130 сомов, что на 10 сомов выше, чем в первую неделю декабря. В Чолпон-Ате, Нарыне, Кочкорке, Балыкчи цена выросла на 20 сомов, Караколе — на 10 сомов, в Кара-Балте и Таласе — на 5 сомов. Не изменились цены на продукт в Токмаке, Оше, Баткене и Джалал-Абаде.

По сравнению с прошлым годом цена на растительное масло выросла на 35-60 процентов.