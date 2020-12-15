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Экономика

За неделю масло в Бишкеке подорожало на 10 сомов, в регионах — на 20 сомов

За прошедшую неделю в Кыргызстане растительное масло подорожало на 10-20 сомов. Такие данные приводит Министерство экономики.

В Бишкеке продукт стоит в среднем 120-130 сомов, что на 10 сомов выше, чем в первую неделю декабря. В Чолпон-Ате, Нарыне, Кочкорке, Балыкчи цена выросла на 20 сомов, Караколе — на 10 сомов, в Кара-Балте и Таласе — на 5 сомов. Не изменились цены на продукт в Токмаке, Оше, Баткене и Джалал-Абаде.

По сравнению с прошлым годом цена на растительное масло выросла на 35-60 процентов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/176648/
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