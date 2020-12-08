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Экономика

«Кыргызпочтасы» будет интегрировано с другими почтовыми операторами ЕАЭС

ГП «Кыргызпочтасы» подписало соглашение о сотрудничестве с национальными почтовыми операторами стран — участниц Евразийского экономического союза. Об этом сообщает Государственная регистрационная служба.

По ее данным, документ подписан в Москве в рамках Первого Евразийского конгресса, организованного Евразийским банком развития (ЕАБР). Национальные почтовые операторы России, Беларуси, Армении и Кыргызстана установили партнерские отношения для формирования долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в области развития почтовых и логистических сервисов.

«Планируется привлечение к развитию современных логистических и цифровых технологий ЕАБР и других финансовых институтов для последовательного развития инфраструктуры. До 31 марта 2021 года будет разработан и согласован проект дорожной карты реализации соглашения, включающий в себя мероприятия по предусмотренным направлениям партнерства сторон и сроки их проведения, а также бизнес-план реализации этой дорожной карты», — подчеркнули в ГРС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/175932/
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