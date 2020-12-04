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Экономика

Из-за простоя «Эти Бакыр Терек-Сай» бюджет теряет $1,5 миллиона каждый месяц

Более $1,5 миллиона теряет бюджет Кыргызстана ежемесячно из-за простоя только ОсОО «Эти Бакыр Терек-Сай». Об этом журналистам сообщил председатель Центрального комитета Горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

Он напомнил, что после октябрьских беспорядков пока не приступили к работе ОсОО «Фулл Голд Майнинг», ОсОО «Каз Минералс» и другие предприятия горнорудной отрасли.

Более пяти тысяч горняков и металлургов продолжают оставаться без работы.

«Госорганам необходимо в кратчайшие сроки решить проблемы на месторождениях Кыргызстана. И площадкой для урегулирования конфликтов на предприятиях отрасли может стать Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования КР», — уверен Эльдар Таджибаев.

Он рассказал, что накануне состоялась встреча с председателем ГКПЭН Жыргалбеком Сагынбаевым. Чиновник рассказал, что уже прошли переговоры с руководством ОсОО «Альянс Алтын» (месторождение Джеруй) и представителями местных сообществ на площадке госкомитета. На месторождении уже начат восстановительный процесс.

«В ближайшие дни необходимо провести аналогичные переговоры по урегулированию конфликтов и скорейшему запуску ОсОО «Эти Бакыр Терек-Сай», ОсОО «Фулл Голд Майнинг», ОсОО «Каз Минералс». Профсоюзы вместе с ГКПЭН выступают инициатором переговоров и принимают участие в разрешении конфликтов», — заключил Эльдар Таджибаев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/175526/
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