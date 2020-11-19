09:57
USD 84.77
EUR 100.69
RUB 1.12
Общество

Кыргызстан может потерять более $100 миллионов из-за закона о профсоюзах

Экономика Кыргызстана может потерять более $100 миллионов из-за принятия закона о профсоюзах. Об этом сообщил председатель центрального комитета Горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

Читайте по теме
Законопроект «О профсоюзах». Почему его называют скандальным?

По его словам, 5 ноября во втором чтении принят закон о профессиональных союзах в новой редакции. Он лишает трудящихся права на свободу объединения и грубо нарушает конвенции Международной организации труда № 87 «О свободе объединения и защите права на объединения в профсоюзы» и 98 «О применении принципов права на объединение в профсоюзы и на ведение коллективных переговоров».

«Принятие этого закона может повлиять на участие КР в программе ВСП+. Этот статус республика получила от Евросоюза в начале 2016 года. Он дает право кыргызским производителям экспортировать в Европу по нулевым тарифным ставкам порядка 6 тысяч товарных позиций. Ежегодно товарооборот между КР и ЕС составляет порядка $1 миллиарда. Из них около $100 миллионов составляет экспорт по программе ВСП+», — отметил Эльдар Таджибаев.

«Одним из условий предоставления данного статуса является исполнение обязательств по 27 международным конвенциям по правам человека, эффективному управлению, трудовым и экологическим стандартам. А в случае принятия закона работающие граждане, учащиеся и пенсионеры потеряют право на свободу объединения», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173589/
просмотров: 452
Версия для печати
Материалы по теме
Суд отстранил от должности и. о. председателя Федерации профсоюзов
Митинг членов профсоюзов. В Дом правительства зашли два участника акции
В Бишкеке на Старой площади митингуют члены профсоюзов
Законопроект о профсоюзах прошел второе чтение без учета мнения профсоюзов
Работы на Талдыбулаке Левобережном могут остановиться
Из-за событий 5-7 октября более 5 тысяч человек остаются без работы
Как бесплатно отдохнуть на Иссык-Куле, или Зачем нужна Федерация профсоюзов
Профсоюз просит президента повысить зарплаты медикам
Профсоюз медработников: Обещанные выплаты врачи и медсестры так и не получили
Профсоюз будет требовать отставки министра финансов Бактыгуль Жеенбаевой
Популярные новости
Митинг у&nbsp;Верховного суда. Перепалка между сторонниками Атамбаева и&nbsp;милицией Митинг у Верховного суда. Перепалка между сторонниками Атамбаева и милицией
Вы&nbsp;готовы скинуться на&nbsp;выплату внешнего долга? Голосование Вы готовы скинуться на выплату внешнего долга? Голосование
В&nbsp;Бишкеке закрыли 25&nbsp;маршрутных линий. Водители увольняются В Бишкеке закрыли 25 маршрутных линий. Водители увольняются
В&nbsp;кабинете Сооронбая Жээнбекова нашли запись разговора Атамбаева с&nbsp;его адвокатом В кабинете Сооронбая Жээнбекова нашли запись разговора Атамбаева с его адвокатом
Бизнес
Кыргызский футбольный союз передал Минздраву 10&nbsp;тысяч тест-наборов ПЦР Кыргызский футбольный союз передал Минздраву 10 тысяч тест-наборов ПЦР
Черная пятница: что важно знать и&nbsp;как подготовиться Черная пятница: что важно знать и как подготовиться
Как выросли охват и&nbsp;емкость 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О!. Еще 103 населенных пункта Как выросли охват и емкость 4G LTE от О!. Еще 103 населенных пункта
Купите газовый котел и&nbsp;получите газ в&nbsp;подарок! Купите газовый котел и получите газ в подарок!
19 ноября, четверг
09:42
В Баткенской области строят больницу на 200 мест за счет Узбекистана В Баткенской области строят больницу на 200 мест за сче...
09:39
Из России в Кыргызстан экстрадирован 22-летний педофил
09:30
Новая редакция Конституции. Заверения новой власти о демократии — пустой звук
09:15
Кыргызстан может потерять более $100 миллионов из-за закона о профсоюзах
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К утру воздух стал чище во всех районах