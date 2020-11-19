Кыргызстан может потерять более $100 миллионов из-за закона о профсоюзах

Экономика Кыргызстана может потерять более $100 миллионов из-за принятия закона о профсоюзах. Об этом сообщил председатель центрального комитета Горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

По его словам, 5 ноября во втором чтении принят закон о профессиональных союзах в новой редакции. Он лишает трудящихся права на свободу объединения и грубо нарушает конвенции Международной организации труда № 87 «О свободе объединения и защите права на объединения в профсоюзы» и 98 «О применении принципов права на объединение в профсоюзы и на ведение коллективных переговоров».

«Принятие этого закона может повлиять на участие КР в программе ВСП+. Этот статус республика получила от Евросоюза в начале 2016 года. Он дает право кыргызским производителям экспортировать в Европу по нулевым тарифным ставкам порядка 6 тысяч товарных позиций. Ежегодно товарооборот между КР и ЕС составляет порядка $1 миллиарда. Из них около $100 миллионов составляет экспорт по программе ВСП+», — отметил Эльдар Таджибаев.

«Одним из условий предоставления данного статуса является исполнение обязательств по 27 международным конвенциям по правам человека, эффективному управлению, трудовым и экологическим стандартам. А в случае принятия закона работающие граждане, учащиеся и пенсионеры потеряют право на свободу объединения», — заключил он.