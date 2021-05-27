16:26
USD 83.01
EUR 101.61
RUB 1.13
Власть

Президент наложил вето на законопроект о профсоюзах

Глава государства, руководствуясь статьями 70 и 87 Конституции, вернул в Жогорку Кенеш со своими возражениями законопроект о профсоюзах, принятый депутатами 31 марта 2021 года. Об этом сообщил председатель центрального комитета Горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

Читайте по теме
Защита трудящихся по-депутатски. Зачем профсоюзы хотят сделать карманными?

По его словам, теперь депутаты должны доработать проект и подготовить согласованный вариант. При этом в состав согласительной комиссии необходимо включить представителей кабинета министров, самих профсоюзов и объединений (ассоциаций) работодателей.

Напомним, ранее документ был принят депутатами без обсуждения из учета мнения правительства, профсоюзов, международных организаций. Законопроект лишал трудящихся права на свободу объединения и грубо нарушал конвенции Международной организации труда № 87 о свободе объединения и защите права на объединения в профсоюзы и о применении принципов права на объединение в профсоюзы и на ведение коллективных переговоров.

«Законопроект устанавливает жесткие рамки и условия деятельности представительных органов работников, что недопустимо. Его принятие могло повлиять на участие Кыргызстана в программе ВСП+, дающей право беспошлинной торговли со странами Евросоюза. Правительством дано отрицательное заключение по законопроекту, многие замечания не были учтены. Руководству страны направлены возражения Международной организации труда, международных объединений профсоюзов, неправительственных организаций и других. Собрано и передано в администрацию президента около 70 тысяч подписей граждан против данного законопроекта», — рассказал Эльдар Таджибаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195441/
просмотров: 408
Версия для печати
Материалы по теме
Работники профсоюзов опять вышли на митинг. Что они хотят?
В Бишкеке проходит очередной митинг против руководства профсоюзов
На руднике «Кумтор» поднимают вопрос о проведении забастовки
Эльдар Таджибаев: У инвесторов горнорудной отрасли «чемоданное» настроение
Сотрудникам санатория «Кыргызстан» уже девять месяцев не выплачивают зарплату
Федерация профсоюзов просит президента наложить вето на Закон «О профсоюзах»
Кожобек Рыспаев: Закон о профсоюзах направлен на защиту трудящихся
Закон о профсоюзах. Профильный комитет рассматривает документ в третьем чтении
У Дома правительства проходит митинг против законопроекта «О профсоюзах»
Лицензировать таксистов предлагают в Профсоюзе водителей Кыргызстана
Популярные новости
Абдибакыт Халмурзаев, фотографировавшийся с&nbsp;вором в&nbsp;законе, назначен прокурором Абдибакыт Халмурзаев, фотографировавшийся с вором в законе, назначен прокурором
Камчыбек Ташиев принял митингующих у&nbsp;здания ГКНБ Камчыбек Ташиев принял митингующих у здания ГКНБ
Полный беспредел. Дастан Бекешев о&nbsp;политической ответственности спикера Полный беспредел. Дастан Бекешев о политической ответственности спикера
Он&nbsp;клевещет. Сооронбай и&nbsp;Асылбек Жээнбековы подали в&nbsp;суд на&nbsp;Мелиса Аспекова Он клевещет. Сооронбай и Асылбек Жээнбековы подали в суд на Мелиса Аспекова
Бизнес
Hyundai Sonata может стать твоей! Не&nbsp;пропусти розыгрыш 31&nbsp;мая Hyundai Sonata может стать твоей! Не пропусти розыгрыш 31 мая
Президент Кыргызского футбольного союза встретился с&nbsp;послом Катара в&nbsp;Кыргызстане Президент Кыргызского футбольного союза встретился с послом Катара в Кыргызстане
Итоги акции &laquo;Депозит открывай&nbsp;&mdash; iPhone получай!&raquo; от&nbsp;&laquo;Керемет Банка&raquo;: кто победил Итоги акции «Депозит открывай — iPhone получай!» от «Керемет Банка»: кто победил
Смотрите финал Лиги чемпионов УЕФА в&nbsp;приложении MePlay Смотрите финал Лиги чемпионов УЕФА в приложении MePlay
27 мая, четверг
16:22
Фото- и видеосъемку запретили. Лейлекцы рассказали, о чем говорили с президентом Фото- и видеосъемку запретили. Лейлекцы рассказали, о ч...
16:17
Кабмин предлагает упорядочить выдачу лицензий для энергетической отрасли
16:10
Президент наложил вето на законопроект о профсоюзах
16:03
Конфликт на границе. Побывавшие в таджикском плену баткенцы нуждаются в помощи
15:58
В Казахстане Q-pop-группа Mad Men подозревается в создании ОПГ