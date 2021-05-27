Президент наложил вето на законопроект о профсоюзах

Глава государства, руководствуясь статьями 70 и 87 Конституции, вернул в Жогорку Кенеш со своими возражениями законопроект о профсоюзах, принятый депутатами 31 марта 2021 года. Об этом сообщил председатель центрального комитета Горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

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По его словам, теперь депутаты должны доработать проект и подготовить согласованный вариант. При этом в состав согласительной комиссии необходимо включить представителей кабинета министров, самих профсоюзов и объединений (ассоциаций) работодателей.

Напомним, ранее документ был принят депутатами без обсуждения из учета мнения правительства, профсоюзов, международных организаций. Законопроект лишал трудящихся права на свободу объединения и грубо нарушал конвенции Международной организации труда № 87 о свободе объединения и защите права на объединения в профсоюзы и о применении принципов права на объединение в профсоюзы и на ведение коллективных переговоров.

«Законопроект устанавливает жесткие рамки и условия деятельности представительных органов работников, что недопустимо. Его принятие могло повлиять на участие Кыргызстана в программе ВСП+, дающей право беспошлинной торговли со странами Евросоюза. Правительством дано отрицательное заключение по законопроекту, многие замечания не были учтены. Руководству страны направлены возражения Международной организации труда, международных объединений профсоюзов, неправительственных организаций и других. Собрано и передано в администрацию президента около 70 тысяч подписей граждан против данного законопроекта», — рассказал Эльдар Таджибаев.