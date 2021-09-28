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Экономика
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

«Кыргызалтыну», возможно, придется заплатить $1 миллион StoneX

ОАО «Кыргызалтын», возможно, будет вынужден выплатить StoneX $1 миллион, потому что это один из вариантов скорейшей отмены решения LBMA о лишении компании статуса надежного поставщика. Об этом журналистам сообщил председатель Горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

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По его словам, из официальных сообщений ЗАО «Кумтор Голд Компани» и ОАО «Кыргызалтын» следует, что именно из-за претензии компании StoneX продукция отечественного предприятия не может реализовываться по золотому фиксингу. При этом «Кыргызалтын» не признает претензии американской компании и обосновывает срывы поставок золота форс-мажорными обстоятельствами в связи с приостановлением лицензии на экспорт золота.

«В любом случае производимое на «Кумторе» золото продавать придется, так как для обеспечения непрерывной производственной деятельности, своевременной выдачи заработной платы необходимы значительные финансовые средства. Регулярно необходимо приобретать ГСМ, запасные части, оборудование, химические реагенты, электроэнергию, продукты питания, различные услуги и тому подобное. Остановка «Кумтора» недопустима. Его деятельность несет огромную социальную и экономическую значимость для страны. По данным Нацстаткомитета КР, в 2020 году вклад «Кумтора» в ВВП составил 12,5 процента, доля в объеме промышленного производства — более 23 процентов. Это огромные поступления в республиканский и местные бюджеты, а также в бюджет Социального фонда КР. А это, в том числе, выплаты заработной платы бюджетникам, пенсий и пособий соответствующим получателям», — сказал Эльдар Таджибаев.

«На предприятии работают свыше 4 тысяч человек, более 70 процентов из которых «сидят на кредитах». Учитывая мультипликативный эффект деятельности «Кумтора», с учетом подрядчиков, поставщиков, обслуживающих компаний, благодаря работе предприятия напрямую содержат свои семьи более 10 тысяч человек. В связи с чем еще раз призываем кабинет министров КР, ОАО «Кыргызалтын» и руководство ЗАО «КГК» принять все необходимые меры по обеспечению непрерывного стабильного производственного процесса на «Кумторе», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/208504/
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