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Экономика

На руднике «Кумтор» поднимают вопрос о проведении забастовки

Определенные силы пытаются манипулировать трудовым коллективом и инициируют проведение на руднике забастовки. Об этом сообщил председатель центрального комитета Горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

По его словам, среди работников активно обсуждают вопрос остановки производства в связи с возможным снижением фонда оплаты труда и задержкой выплаты основной части зарплаты. Информация по фонду зарплаты прошла вчера в СМИ. Профком КГК Калысбек Рыспаев выступает категорически против остановки производства на «Кумторе» и вмешательства третьих сил.

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«Пока неизвестно, кто поднимает вопрос и манипулирует людьми. Нельзя однозначно утверждать, что это Centerra Gold или прежнее исполнительное руководство компании, или силы, находящиеся в оппозиции президенту Садыру Жапарову, или просто противники происходящих вокруг «Кумтора» изменений. Но однозначно, что остановка «Кумтора» будет против интересов Кыргызстана и его граждан, самих работников», — уверен Эльдар Таджибаев.

Он уверяет, что сейчас оснований для остановки производства нет. Внешний управляющий Тенгиз Болтурук и глава госкомиссии по «Кумтору» Акылбек Жапаров гарантировали профсоюзу и трудовому коллективу сохранение действующего уровня оплаты труда и положений коллективного договора, а также штата работников. Более того, заявлено о возможном расширении штатной численности предприятия в перспективе.

Задержка выплаты зарплаты, по информации специалистов, связана с отключением системы «Эллипс», посредством которой осуществлялся автоматический учет отработанного рабочего времени и начислялась заработная плата.

Сейчас специалисты соответствующих отделов, HR-службы, бухгалтерии будут самостоятельно готовить расчеты по зарплате.

«Необходимо иметь в виду, что и законодательством Кыргызстана в случае изменений в управлении предприятием, смены руководства запрещено увольнять рядовых работников, а также в одностороннем порядке ухудшать условия труда, в том числе уровень зарплаты. В то же время обращаемся к внешнему управляющему ЗАО «Кумтор Голд Компани» Тенгизу Болтуруку с просьбой принять все необходимые меры по недопущению остановки производства, срыва поставок и финансирования текущей оперативной деятельности, а также задержки выплаты зарплаты в будущем. Работники качественно и ответственно выполняют свои трудовые обязанности, и им должна своевременно выплачиваться их зарплата», — заключил Эльдар Таджибаев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/194749/
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