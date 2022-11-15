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Экономика

Запущена процедура банкротства Карабалтинского горнорудного комбината

Департамент по делам банкротства при Министерстве экономики и коммерции запустил процедуру банкротства ОАО «Карабалтинский горнорудный комбинат» (ОАО «КГРК»). Об этом сообщил председатель центрального комитета Горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

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При этом он отмечает, что процесс может оказать препятствие для реализации указа президента о введении с 1 мая 2023 года временного запрета на вывоз (экспорт) из Кыргызстана золотосодержащей руды и золотосодержащего концентрата. Согласно документу, именно КГРК предоставлено исключительное право на переработку золотосодержащей руды и золотосодержащего концентрата, добытого и произведенного на территории республики.

«В связи с принятием в декабре 2019-го закона о запрете добычи и переработки урана предприятие оказалось в тяжелом положении. Тем не менее акционерами КГРК поставлена задача по сохранению рабочих мест, для чего дополнительно изыскано и вложено инвестиций на сумму более $4 миллионов для перепрофилирования производства на переработку золотосодержащих руд и концентратов. Для полноценной реализации указа главы государства необходимы дополнительные инвестиции и строительство новых производственных линий и мощностей. И компания готова изыскать такие средства», — рассказал Эльдар Таджибаев.

Сейчас у предприятия имеется кредиторская задолженность перед государственными органами. Компания изыскала средства для ее погашения. Но процесс банкротства продолжается.

«Банкротство ОАО «КГРК» приведет к массовому увольнению работников, реализации активов предприятия по заниженным ценам, заморозке текущей производственной программы, многомиллионным судебным искам со стороны акционеров и их партнеров и другим негативным последствиям. Это не выход из сложившегося положения. Горно-металлургический профсоюз Кыргызстана считает необходимым прекратить процесс банкротства ОАО «Карабалтинский горнорудный комбинат», — заключил Эльдар Таджибаев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/250692/
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