Moody’s изменило прогноз по рейтингу Кыргызстана на негативный

Moody’s Investors Service (Moody’s) подтвердило долгосрочный рейтинг Кыргызстана в национальной и иностранной валюте на уровне B2 и изменило прогноз со стабильного на негативный. Об этом сообщается на официальном сайте агентства.

Отмечается, что изменение прогноза на негативный связано с риском того, что текущая повышенная политическая неопределенность, если она продлится, ограничит очень узкие возможности финансирования правительства и создаст проблемы с ликвидностью, особенно в связи с увеличением потребностей в финансировании в ответ на пандемию коронавируса. Кроме того, инвестиции, особенно иностранные, могут ослабнуть, оказывая давление на экономику и сдерживая восстановление государственных доходов, а также усиливая негативное влияние пандемии коронавируса.

Подтверждение рейтинга Кыргызстана отражает сильную финансовую и техническую поддержку со стороны партнеров по развитию, которая укрепляет кредитный профиль правительства.

«Среднесрочные перспективы роста страны остаются надежными. Они подкреплены запасами полезных ископаемых. Риски внешней уязвимости ограничены из-за значительных прямых иностранных инвестиций в горнодобывающий сектор и благоприятных условий выплаты внешнего долга. Эти кредитные возможности уравновешиваются небольшой экономикой страны, низкими доходами, ограниченными масштабами операций и слабой экономической конкурентоспособностью, которые ограничивают ее способность амортизировать шок. Институциональная слабость в отношении управления, борьбы с коррупцией и административного потенциала, а также давние внутренние политические риски препятствуют долгосрочному развитию и диверсификации экономики за пределами горнодобывающей промышленности», — говорится в сообщении.

При этом долгосрочные обязательства по облигациям и депозитам в национальной валюте Кыргызстана остаются неизменными на уровне Ba3. Потолок долгосрочных валютных облигаций Ba3 и потолок долгосрочных депозитов в иностранной валюте B3 также не изменились. Они действуют как верхний предел рейтингов, которые могут быть присвоены обязательствам других юридических лиц, находящихся в стране.

В Moody’s подчеркивают, что воздействие коронавируса на экономическую активность резко увеличит долг правительства Кыргызстана. Такая же ситуация во многих странах с развивающимися и пограничными рынками во всем мире. Со временем Moody’s ожидает, что ухудшение показателей бюджета и уровня долга постепенно прекратится, учитывая меры правительства в эффективном управлении бюджетом во время предыдущего шока в 2014-15 годах.

«Но недавние политические события усилили политическую неопределенность, которая, если продлится, может ограничить очень узкие возможности финансирования правительства и отрицательно скажется на экономической стабильности и иностранных инвестициях. В свою очередь это повысит риск государственной ликвидности, создаст проблемы для восстановления государственных доходов, и оставит суверенный кредитный профиль в ослабленном состоянии в среднесрочной перспективе», — отмечают в агентстве.

«Moody’s предполагает, что политическая неопределенность будет временной, и парламентские и президентские выборы состоятся в первой половине 2021 года. Но период неопределенности может затянуться, а формирование нового правительства будет отложено, если протесты возобновятся. Длительная политическая неопределенность создаст для правительства риски ликвидности, учитывая его очень узкую базу финансирования», — заключили в агентстве.