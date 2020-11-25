Как Кыргызстану выйти из кризиса? Два совета от российского эксперта

«Стратегическими целями, которые остаются желательными, но все же труднодостижимыми при нынешних условиях Кыргызстана, могут стать — приобретенное умение жить по средствам и решать возникающие проблемы собственными силами», — заявил российский эксперт по Центральной Азии Аждар Куртов, комментируя текущие политические события в стране.

По его мнению, каких-то «чудодейственных способов решения накопившихся проблем в инвестиционной сфере у властей Кыргызстана нет. Тем более что сейчас новые политики больше сосредоточены на выборах, распределении должностей и прочих важных для них, но совершенно бесполезных для страны вещах», — заметил эксперт.

Экономике Кыргызстана нет дела, кто именно будет подписывать документы и принимать решения. Главное, чтобы их законность не оставляла сомнений и они не шли вразрез с интересами страны. Аждар Куртов

«Интересы страны, как мне кажется, заключаются в следующем. Во-первых, минимизировать, а не усугублять последствия экономического кризиса, осложненного пандемией коронавируса. Одним из немногих средств поддержания экономики в период закрытых границ и отсутствия поступлений от внешних доноров остаются внутренние производства. В Кыргызстане их не так уж и много», — отметил Аждар Куртов.

Он пояснил, что «одной из важных отраслей остается горнодобывающая промышленность».

«Удивительно, что при каждой смене власти ее начинают трясти, вместо того чтобы охранять, беречь и сдувать с нее пылинки».

Во-вторых, эксперт призвал «обеспечить скорейший выход из политического кризиса, который в очередной раз наступил в Кыргызстане после смены власти в октябре этого года», — заявил Аждар Куртов.