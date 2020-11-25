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Экономика

Как Кыргызстану выйти из кризиса? Два совета от российского эксперта

Фото из интернета. Эксперт Аждар Куртов

«Стратегическими целями, которые остаются желательными, но все же труднодостижимыми при нынешних условиях Кыргызстана, могут стать — приобретенное умение жить по средствам и решать возникающие проблемы собственными силами», — заявил российский эксперт по Центральной Азии Аждар Куртов, комментируя текущие политические события в стране.

По его мнению, каких-то «чудодейственных способов решения накопившихся проблем в инвестиционной сфере у властей Кыргызстана нет. Тем более что сейчас новые политики больше сосредоточены на выборах, распределении должностей и прочих важных для них, но совершенно бесполезных для страны вещах», — заметил эксперт.

Экономике Кыргызстана нет дела, кто именно будет подписывать документы и принимать решения. Главное, чтобы их законность не оставляла сомнений и они не шли вразрез с интересами страны.

Аждар Куртов

«Интересы страны, как мне кажется, заключаются в следующем. Во-первых, минимизировать, а не усугублять последствия экономического кризиса, осложненного пандемией коронавируса. Одним из немногих средств поддержания экономики в период закрытых границ и отсутствия поступлений от внешних доноров остаются внутренние производства. В Кыргызстане их не так уж и много», — отметил Аждар Куртов.

Он пояснил, что «одной из важных отраслей остается горнодобывающая промышленность».

«Удивительно, что при каждой смене власти ее начинают трясти, вместо того чтобы охранять, беречь и сдувать с нее пылинки».

Во-вторых, эксперт призвал «обеспечить скорейший выход из политического кризиса, который в очередной раз наступил в Кыргызстане после смены власти в октябре этого года», — заявил Аждар Куртов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/174388/
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