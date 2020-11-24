По итогам года падение экономики Кыргызстана составит 5,3 процента

По итогам 2020 года ожидается падение экономики Кыргызстана на 5,3 процента. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике сообщил и. о. премьер-министра Артем Новиков.

По его словам, объем внутреннего валового продукта составит 583 миллиарда сомов.

В 2021-м ожидают рост экономики в 5 процентов. ВВП при этом достигнет 635 миллиардов сомов.

«Основные сферы, по которым пойдет рост показателей, — услуги, строительство, сельское хозяйство и промышленность», — заключил Артем Новиков.