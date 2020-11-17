Части кыргызстанцев спишут проценты по кредитам за три месяца. Решение принято

Премьер-министр Садыр Жапаров 13 ноября 2020 года подписал постановление правительства КР об оказании государственной поддержки заемщикам, получившим кредиты в финансово-кредитных организациях КР.

Отмечается, что это сделано для оказания государственной поддержки кыргызстанцам, получившим кредиты в финансово-кредитных организациях КР и оказавшимся в сложном социально-экономическом положении в связи с эпидемиологической и социальной ситуацией, вызванной пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Кроме того, поддержка оказывается для обеспечения стабильности банковской и финансовой систем КР.

Финансово-кредитным организациям (за исключением кредитных союзов, лизинговых компаний и ломбардов) рекомендовано освободить заемщиков, получивших до 1 октября 2020 года первоначальную основную сумму кредита/финансирования не более 100 тысяч сомов, от уплаты начисляемых процентов/наценок в декабре 2020-го и январе — феврале 2021 года.

Если у человека есть параллельно несколько кредитов в пределах суммы до 100 тысяч сомов, то компенсации подлежат проценты/наценки по одному кредиту/финансированию только в одной финансово-кредитной организации согласно письменному заявлению заемщика о выборе финансово-кредитной организации и соответствующего кредита/финансирования.

При этом Нацбанк должен до 1 декабря 2020 года представить в Министерство финансов сводный реестр финансово-кредитных организаций для заключения соглашения о субсидировании начисляемых процентов/наценок. Минфин должен заложить в проекте бюджета на 2021 год 1 миллиард 253 миллиона 216 тысяч сомов за счет неналоговых доходов на субсидирование финансово-кредитным организациям процентов/наценок по кредитам/финансированию, выданным до 1 октября 2020-го заемщикам-резидентам КР.