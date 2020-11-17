Налоговики просят проверять пачки сигарет перед покупкой. Может быть контрафакт

Налоговая служба просит граждан проверять пачки сигарет при их покупке/продаже. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что на нелегальных сигаретах отсутствуют акцизная марка и предупреждающие картинки о вреде для здоровья либо на акцизной марке и на предупреждениях о вреде для здоровья нет текста на государственном языке. При этом фискалы призвали владельцев торговых точек и продавцов воздержаться от торговли контрафактной сигаретной продукцией, в том числе поддельными изделиями.

Нарушителей ждет наказание в соответствии с Уголовным кодексом, Кодексом о проступках и Кодексом о нарушениях.