Налоговики просят проверять пачки сигарет перед покупкой. Может быть контрафакт

Налоговая служба просит граждан проверять пачки сигарет при их покупке/продаже. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что на нелегальных сигаретах отсутствуют акцизная марка и предупреждающие картинки о вреде для здоровья либо на акцизной марке и на предупреждениях о вреде для здоровья нет текста на государственном языке. При этом фискалы призвали владельцев торговых точек и продавцов воздержаться от торговли контрафактной сигаретной продукцией, в том числе поддельными изделиями.
Нарушителей ждет наказание в соответствии с Уголовным кодексом, Кодексом о проступках и Кодексом о нарушениях.
«В рамках профилактической разъяснительной работы ГНС совместно с международной табачной компанией выпустила информационные буклеты, которые распространены среди продавцов супермаркетов, магазинов и других торговых точек. Мы советуем при обнаружении контрафактных или поддельных сигарет обращаться в местный налоговый орган, а также по номеру 116 или на горячую линию по номеру