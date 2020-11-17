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Экономика

Налоговики просят проверять пачки сигарет перед покупкой. Может быть контрафакт

Налоговая служба просит граждан проверять пачки сигарет при их покупке/продаже. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что на нелегальных сигаретах отсутствуют акцизная марка и предупреждающие картинки о вреде для здоровья либо на акцизной марке и на предупреждениях о вреде для здоровья нет текста на государственном языке. При этом фискалы призвали владельцев торговых точек и продавцов воздержаться от торговли контрафактной сигаретной продукцией, в том числе поддельными изделиями.

Нарушителей ждет наказание в соответствии с Уголовным кодексом, Кодексом о проступках и Кодексом о нарушениях.

«В рамках профилактической разъяснительной работы ГНС совместно с международной табачной компанией выпустила информационные буклеты, которые распространены среди продавцов супермаркетов, магазинов и других торговых точек. Мы советуем при обнаружении контрафактных или поддельных сигарет обращаться в местный налоговый орган, а также по номеру 116 или на горячую линию по номеру 0779613189 (WhatsApp). Более подробную информацию можно получить на сайте www.sti.gov.kg», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/173316/
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