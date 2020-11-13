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Экономика

Дела против бизнеса не должны служить показателем эффективности работы силовиков

Количество возбужденных уголовных дел в отношении предпринимателей не должно служить показателем эффективности работы правоохранительных органов. Об этом заявили в Международном деловом совете.

В организации с сожалением отмечают, что в последнее время наблюдается тенденция публикаций в СМИ о причастности крупнейших инвесторов в Кыргызстане к тем или иным уголовным делам и нанесении ущерба государству. Международный деловой совет крайне обеспокоен подобной практикой, так как не подтвержденные в судебном порядке обвинения наносят серьезный урон имиджу и репутации компаний.

«Мы все должны понимать, что крупнейшие компании, работающие на рынке Кыргызстана, как правило, выходят на листинг мировых фондовых бирж. Поэтому любая информация, представляющая инвестора в неблагоприятном свете, прямо влияет на стоимость активов компании и служит причиной приостановки привлечения дополнительных инвестиций в страну», — отметил заместитель исполнительного директора МДС Дастан Иманалиев.

Кроме того, говорить о причиненном ущербе государству можно только после решения суда.

К примеру, обвинения в отношении ЗАО «Чаарат Заав» о якобы незаконном получении земельного участка и необоснованные обвинения в отношении других золотодобывающих компаний служат негативным посылом как для новых, так и для существующих инвесторов. Сегодня эти и другие компании с иностранным капиталом выполняют существенную роль в пополнении государственного бюджета.

В МДС отмечают, что ограничительные меры, вызванные распространением коронавирусной инфекции, а также последние политические потрясения в стране значительно ухудшили экономическое положение как крупного, так и среднего и малого бизнеса. В дополнение к этому уголовные преследования со стороны правоохранительных органов ухудшают положение бизнеса, и без того находящегося в плачевной ситуации.

С принятием в 2019 году нового Уголовно-процессуального кодекса КР сведения о начале досудебного производства и процессуальных действиях, включая заявления в отношении предпринимателей, регистрируются в Едином реестре преступлений и проступков.

«Мы неоднократно заявляли на разных площадках о необходимости оптимизации порядка рассмотрения заявлений в отношении предпринимателей, которые поступают в Единый реестр преступлений и проступков. Потому что, если завтра обвинения в адрес предпринимателя не подтвердятся, ни один государственный орган не будет работать над восстановлением его имиджа и репутации», — выразил мнение бизнеса Дастан Иманалиев.

В последнее время МДС получает много сообщений о возобновленных или новых проверках правоохранительных органов в отношении бизнеса и сопутствующее давление на предпринимателей.

Пополнение бюджета в правовом государстве должно проходить только законными способами и с соблюдением всех процессуальных норм.

Государство совместно с бизнес-сообществом на протяжении 30 лет независимости стремится создать благоприятный имидж инвестора и предпринимателя в глазах общественности. Но подобные поспешные заявления правоохранительных органов сводят эту работу к нулю. Дальнейшее восстановление имиджа компаний и бизнеса в целом потребует серьезных усилий.

«Общество зачастую судит о бизнес-сообществе, основываясь на отдельных случаях. Поэтому к каждому такому случаю нужно относиться с предельной осторожностью, особенно в кризисное время пандемии и политических процессов», — заключили в МДС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/172945/
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