Кыргызстан становится непривлекательным в сфере международных связей и бизнеса

«Ситуация в Кыргызстане накладывается на общий тренд, когда государства-партнеры уже не готовы просто давать деньги за лояльность или публичную поддержку. Сейчас они действуют в рамках крайне жесткого и прагматичного подхода», — заявил профессор Казахстанско-Немецкого университета Рустам Бурнашев, комментируя политическую ситуацию в Кыргызстане.

С точки зрения внешнего наблюдателя, инвестиционный климат Кыргызстана после октябрьских событий остается крайне негативным. Рустам Бурнашев

«Это проявляется как на уровне поведения государств-партнеров, так и на уровне бизнес-структур. Примеры межгосударственных отношений с нынешней властью в Бишкеке нам показывают Россия и Казахстан. Москва приостанавливает финансирование проектов, по которым ранее договорились. Нур-Султан в ответ на просьбу о финансовой помощи вообще ничего не пообещал», — сказал он.

Пример из сферы бизнеса, который приводит собеседник, — «нападения на рудники «Джеруй» и «Иштамберды».

«Общая черта у происходящих событий одна — неопределенность. Странам-партнерам и иностранным инвесторам непонятно, под какие гарантии и под чью ответственность выдавать средства, кто понесет и понесет ли наказание за материальный ущерб, нанесенный имуществу иностранных бизнесменов», — отметил Рустам Бурнашев.

Если рассматривать ситуацию глубже, то возникает серьезный вопрос о степени легитимности действующей власти. Рустам Бурнашев

«На мой взгляд, она крайне низкая. Фактически люди, управляющие сейчас Кыргызстаном, являются самоназначенцами».

Рустам Бурнашев уверен, что «ситуация в стране накладывается на общий тренд, когда государства-партнеры не готовы просто давать деньги за лояльность или публичную поддержку».

«Сейчас они действуют в рамках крайне жесткого и прагматичного подхода. Наглядный пример — политика Китая в отношении инвестиций в Кыргызстан. Может, раньше Пекин проигнорировал бы угрозу китайскому бизнесу за рубежом — списал возможные потери и пытался минимизировать риски, о которых прекрасно знал. Но сейчас мы видим, что КНР готова защищать свои инвестиции», — говорит эксперт.

По его словам, «любой бизнес может развиваться в условиях соблюдения правил и следования достигнутым договоренностям».

Если Кыргызстан допускает погромы и нападения на инвесторов, то не надо удивляться, что страна становится непривлекательным партнером. Рустам Бурнашев

«Но есть и другое объяснение бездействию Бишкека в отношении иностранных бизнесменов. Возможно, руководство страны рассчитывает, что инвесторы уйдут, а их имущество и приносящие доход предприятия можно будет забрать. Но тогда возникают вопросы: насколько Кыргызстан осознает эти риски и сможет ли самостоятельно зарабатывать на производстве?» — заявил эксперт.