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Экономика

Государство погасит 671 тысячу кредитов на 1,2 миллиарда сомов (обновлено)

Будут погашены кредиты 671 тысячи заемщиков на 1,2 миллиарда сомов за счет бюджета. Об этом сегодня во время онлайн-брифинга сообщил министр финансов Кыялбек Мукашев.

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По его словам, речь идет о займах до 100 тысяч сомов. Соответствующий проект постановления уже внесен на рассмотрение правительства.

«По решению кабмина планируется погашать эти средства в течение трех месяцев. Они будут покрываться за счет государственного бюджета», — отметил Кыялбек Мукашев.

При этом он подчеркнул, что сейчас разрабатывается механизм по погашению долга. Этим занимается Национальный банк. «Финансовые организации должны направить документы в НБ КР, Нацбанк — в Минфин, а мы уже будем финансировать», — заключил министр.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/172600/
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