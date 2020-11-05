Налоговики призывают Beeline воздержаться от голословных обвинений

Обвинения компании «Скай Мобайл» (Beeline) по поводу произведенных в отношении нее налоговых доначислений как незаконных и необоснованных не соответствуют действительности. Об этом говорится в заявлении Государственной налоговой службы.

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ГНС просит компанию воздержаться от голословных обвинений, так как незаконность налоговых доначислений может быть установлена только судом. При этом фискалы признают, что, действительно, по результатам налоговых проверок, проведенных ранее в отношении «Скай Мобайл», были доначислены соответствующие налоговые обязательства.

По отдельным доначислениям есть вступившие в законную силу решения судов в пользу бюджета.

«Порядок назначения налоговых проверок регулируется временными правилами регистрации проверок, проводимых налоговыми органами и органами Налоговой службы в отношении субъектов предпринимательства и местного самоуправления, утвержденными постановлением правительства КР № 417 от 27 июля 2016 года. Документом установлено, что проведение любых проверок без регистрации в органах прокуратуры не допускается. Из чего следует, что обоснованность назначения налоговых проверок относительно каждого субъекта предпринимательства рассматривается надзорным органом». — уверены в налоговой.

Налоговый орган не может назначать и проводить проверку без наличия на то серьезных оснований. Государственная налоговая служба

«Отметим, что ГНС всегда поддерживает добросовестных налогоплательщиков и как государственный орган осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством КР. ГНС призывает «Скай Мобайл» не преподносить законные действия налогового органа как причину имеющихся сложностей в операционной деятельности компании и не использовать это в качестве самопиара для привлечения абонентов», — заключили фискалы.