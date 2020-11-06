Цифра дня. 39,4 миллиарда сомов потратили на пенсии и пособия в 2020 году

Финансирование пенсий и пособий за январь — октябрь 2020 года составило 39 млрд 488,6 миллиона сомов. Такие данные приводит Социальный фонд.

Отмечается, что для выплат в Бишкеке выделено 6 миллиардов 454,1 миллиона сомов, Оше — 1 миллиард 420,8 миллиона сомов, Чуйской области — 6 миллиардов 93,3 миллиона сомов, Нарынской — 3 миллиарда 168,4 миллиона сомов, Иссык-Кульской — 3 миллиарда 586,8 миллиона сомов, Таласской — 1 миллиард 632,5 миллиона сомов, Ошской — 7 миллиардов 255,5 миллиона сомов, Баткенской — 3 миллиарда 159 миллионов сомов, Джалал-Абадской — 6 миллардов 718,1 миллиона сомов.

При этом финансирование пенсий и пособий в октябре составило 4 миллиарда 108,4 миллиона сомов.