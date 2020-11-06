17:27
USD 83.82
EUR 99.23
RUB 1.09
Экономика

Цифра дня. 39,4 миллиарда сомов потратили на пенсии и пособия в 2020 году

Финансирование пенсий и пособий за январь — октябрь 2020 года составило 39 млрд 488,6 миллиона сомов. Такие данные приводит Социальный фонд.

Отмечается, что для выплат в Бишкеке выделено 6 миллиардов 454,1 миллиона сомов, Оше — 1 миллиард 420,8 миллиона сомов, Чуйской области — 6 миллиардов 93,3 миллиона сомов, Нарынской — 3 миллиарда 168,4 миллиона сомов, Иссык-Кульской — 3 миллиарда 586,8 миллиона сомов, Таласской — 1 миллиард 632,5 миллиона сомов, Ошской — 7 миллиардов 255,5 миллиона сомов, Баткенской — 3 миллиарда 159 миллионов сомов, Джалал-Абадской — 6 миллардов 718,1 миллиона сомов.

При этом финансирование пенсий и пособий в октябре составило 4 миллиарда 108,4 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/172098/
просмотров: 1105
Версия для печати
Материалы по теме
В октябре Минтруда выплатило пособий на 747 миллионов 605 тысяч сомов
В Кыргызстане начали выплату повышенных пенсий
Выплата повышенных пенсий за октябрь в Кыргызстане начнется вовремя
Сотрудники филиала «Кыргыз почтасы» в Караколе присвоили пособия для инвалидов
Цифра дня. 3 082 сома — средний размер социального пособия в Кыргызстане
В Кыргызстане около 14 тысяч человек получают пенсии меньше 2 тысяч сомов
Почти на 400 сомов в среднем повысятся пенсии в Кыргызстане
Пенсионеры не получили деньги за июль. В Соцфонде пообещали разобраться
Граждане, оставшиеся без работы из-за пандемии COVID-19, получат по 900 сомов
Цифра дня. 10 тысяч 293 сома — среднее пособие по беременности и родам в КР
Популярные новости
Обратный тренд. Доллар немного подешевел Обратный тренд. Доллар немного подешевел
В&nbsp;Кыргызстане закрывается филиал Национального банка Пакистана В Кыргызстане закрывается филиал Национального банка Пакистана
Группа неизвестных вновь пытается захватить ОАО &laquo;Кыргызалтын&raquo; Группа неизвестных вновь пытается захватить ОАО «Кыргызалтын»
Налоговики призывают Beeline воздержаться от&nbsp;голословных обвинений Налоговики призывают Beeline воздержаться от голословных обвинений
Бизнес
Специалисты O!Store: Мы&nbsp;живем в&nbsp;условиях новой реальности Специалисты O!Store: Мы живем в условиях новой реальности
Официальная позиция Beeline относительно перспектив на&nbsp;рынке Кыргызстана Официальная позиция Beeline относительно перспектив на рынке Кыргызстана
Благотворительность&nbsp;&mdash; наш гражданский долг Благотворительность — наш гражданский долг
Пять барьеров от&nbsp;коронавируса Пять барьеров от коронавируса
8 ноября, воскресенье
17:05
Артем Новиков обещает бизнесу постоянный диалог Артем Новиков обещает бизнесу постоянный диалог
16:00
Чудаки парковки. По тротуару возле СТО на улице Лумумбы невозможно пройти
15:00
Мгновения жизни. Осенний Бишкек и вечер в Айдаркене
13:00
Кыргызстан глазами гражданина Азербайджана: у страны и столицы есть душа
12:46
Митинг против изменения Конституции проходит в Бишкеке