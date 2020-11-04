ЕЭК проработает предложение Кыргызстана о финансировании догоняющих экономик

Будет проработано предложение Кыргызстана о внедрении механизмов и программ целевого финансирования догоняющих экономик ЕАЭС в рамках действующих институтов развития. Такое поручение дал совет Евразийской экономической комиссии.

Работу будет вести коллегия ЕЭК совместно с правительствами государств Евразийского экономического союза, Евразийским банком развития (ЕАБР) и Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР).

Напомним, что ранее КР дополнительно внесла в проект стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года предложения о создании нового института развития ЕАЭС. Кроме того, республика предложила внедрить механизмы и программы целевого финансирования для развития догоняющих экономик регионов ЕАЭС в рамках действующих институтов развития.

«Для проработки этих инициатив была также создана специальная рабочая группа под руководством министра по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева. Совместно сторонами был подготовлен проект концепции создания института развития и поддержки ЕАЭС. Теперь в состав рабочей группы будут включены представители ЕАБР и ЕФСР. Результаты этой работы будут представлены совету ЕЭК», — рассказали в ЕАБР.