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Экономика

Объявлен конкурс на замещение вакантных должностей в департаментах ЕЭК

Аппарат правительства объявил квалификационный отбор кандидатов от Кыргызстана для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей в департаментах Евразийской экономической комиссии. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что вакантными на сегодня являются четыре должности директоров департаментов статистики, таможенной инфраструктуры, трудовой миграции и социальной защиты, функционирования внутренних рынков.

Кандидаты должны знать законодательство государств-членов Евразийского экономического союза в соответствующей сфере, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза. Кроме того, они должны знать практику применения законов в ЕАЭС и международный опыт и иметь специальные знания по профилю, соответствующему должностным обязанностям.

Документы для желающих занять вакантные должности принимаются до 13 ноября 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/171172/
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