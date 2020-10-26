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Экономика

Решения ЕЭК по вопросу предварительного информирования облегчат жизнь бизнеса

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла ряд решений по вопросу предварительного информирования, которые облегчат работу бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

По ее данным, внесены изменения в порядки представления предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию союза различными видами транспорта, регистрации и использования предварительной информации. Изменения затронули и структуры предварительной информации.

Решения вступят в силу 1 апреля 2021 года.

«Изменения позволят исключить избыточность сведений при представлении предварительной информации для санитарно-эпидемиологического контроля, автоматизировать обработку предварительной информации, используемой в качестве декларации на транспортное средство международной перевозки, представляемой при ввозе товаров в ЕАЭС автомобильным, железнодорожным и воздушными видами транспорта. Теперь предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу в союз авиатранспортом, благодаря уникальному идентификатору товаров и транспортных средств будет обрабатываться автоматически с получением преференции при таможенном контроле», — прокомментировал изменения член коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Олег Панкратов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/170685/
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