В Кыргызстане вырастут налоги на добычу золотой руды

Увеличены ставки налога на доходы по добыче и реализации золотосодержащей руды и золотосодержащего концентрата. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

По ее данным, законом от 22 августа 2020 года № 141 увеличены ставки налога на доходы для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по добыче и реализации золотосодержащей руды и золотосодержащего концентрата. Ставка налога увеличивается на 7 процентов до 2023-го, а с 2023 года — на 10 процентов.

Кроме того, в соответствии с законом налоговой базой по роялти также является стоимость химически чистого металла, содержащегося в металлосодержащей руде или концентрате биржевого металла. В случае если стоимость химически чистого металла, содержащегося в металлосодержащей руде или концентрате биржевого металла, ниже выручки, полученной от реализации металлосодержащих руд и концентратов биржевых металлов, то в качестве налоговой базы роялти применяется выручка, полученная от реализации металлосодержащих руд и концентратов биржевых металлов.

«С учетом внесенных изменений по роялти устанавливается единая ставка: для золота, серебра и платины, а также металлосодержащих руд и концентратов золота, серебра и платины — в размере 5 процентов; для металлов, металлосодержащих руд концентратов металлов, за исключением золота, серебра и платины, — в размере 3 процентов. Закон вступает в силу с 1 ноября этого года», — подчеркнули в ГНС.