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Экономика

Прогноз на 2021 год. Рост ВВП Кыргызстана может составить 4,3-4,5 процента

Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует рост ВВП Кыргызстана в среднем на 4,4 процента в год в 2021-2022 годах после его снижения в 2020-м на 5,9 процента. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре по республике, подготовленном дирекцией по аналитической работе банка.

Отмечается, что экономика республики сократилась в январе — июне этого года на 5,3 процента.

Действие карантинных ограничений внутри страны, снижение внешнего спроса и трудности с транспортировкой, а также сокращение притока денежных переводов трудовых мигрантов обусловили сжатие потребительского спроса и инвестиций.

«Закрытие границ с Китаем в начале года предопределило уменьшение запасов материальных оборотных средств, что вызвало дополнительное сокращение валового накопления. В совокупности с изменением потребительских привычек будет носить продолжительный характер: возврат к докризисному уровню производства ожидается в течение 2021-2022 годов, а разрыв выпуска останется отрицательным на всем горизонте прогнозирования. Сокращение ВВП в 2020-м оценивается в 5,9 процента, прирост в 2021-2022 годах — в 4,3-4,5 процента», — заметила старший аналитик ЕАБР Айгуль Бердигулова.

Темп прироста индекса потребительских цен в первой половине текущего года несколько ускорился под влиянием эффекта переноса валютного курса, временного ажиотажного спроса населения на отдельные товары и удорожания зерна и изделий из него. К концу 2020-го авторы обзора ожидают увеличения инфляции до 5,9 процента, главным образом вследствие обесценения национальной валюты и роста стоимости продовольственных товаров.

Значительно ограничивать инфляционные процессы в среднесрочной перспективе будет сдержанный внутренний и внешний спрос на товары длительного пользования.

В результате при стабилизации курсовой динамики темп прироста индекса потребительских цен замедлится до 4,1 процента по итогам следующего года и начнет постепенно восстанавливаться по мере ослабления дезинфляционных факторов.

В обзоре подчеркивается, что риски остаются повышенными и смещенными в сторону ухудшения прогноза из-за неустойчивости наметившегося восстановления экономической активности на фоне сохраняющейся угрозы масштабной второй волны пандемии, обострения американско-китайских отношений и усиления санкционной риторики в отношении России. Негативное влияние последних может транслироваться в экономику КР через каналы денежных переводов и торговли.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/170227/
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