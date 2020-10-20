В ЕАЭС предлагают продлить таможенные льготы на импорт электромобилей

Внесено предложение в рамках ЕАЭС по продлению до 2025 года срока решения вопроса по применению сниженной единой ставки таможенных пошлин и налогов в отношении электромобилей, ввозимых физическими лицами для личного пользования. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

По его данным, до конца 2021 года действуют нулевые ставки таможенных пошлин на импорт электромобилей. Предложение о продлении обосновано тем, что по истечении срока действия данного решения ставки ввозных таможенных пошлин будут уплачиваться согласно Единому таможенному тарифу ЕАЭС в размере 15 процентов от таможенной стоимости.