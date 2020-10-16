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Экономика

В Кыргызстане налог на майнинг заменит три налога

В Кыргызстане в соответствии с законом от 1 августа 2020 года внедряется специальный налоговый режим для субъектов, осуществляющих деятельность в сфере майнинга. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, определено, что майнингом является требующая обеспечения непрерывным электроснабжением деятельность по осуществлению с помощью программно-технических средств вычислительных операций, обеспечивающих функционирование реестра блоков транзакций (блокчейна) посредством внесения в распределенный реестр информации о совершенных между пользователями операциях.

Майнинг может сопровождаться созданием виртуального актива, поступающего во владение лица, осуществляющего майнинг, в качестве вознаграждения за подтверждение совершения операций в распределенном реестре.

«При осуществлении этой деятельности организации и индивидуальные предприниматели обязаны уплачивать налог на майнинг взамен налога на прибыль, НДС на облагаемые поставки и налога с продаж. Базой обложения налогом на майнинг являются начисленные суммы за электроэнергию, потребленную при майнинге, включая НДС и налог с продаж. Ставка налога устанавливается в размере 15 процентов», — подчеркнули в Налоговой службе.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/169599/
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