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Экономика

Введение маркировки на табак и алкоголь продлено до 1 апреля 2021 года

Постановлением правительства от 2 октября 2020 года срок перехода на обязательную маркировку табачной и алкогольной продукции средствами цифровой идентификации продлен до 1 апреля 2021 года. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Согласно ранее установленным срокам, обязательная маркировка табачной продукции должна была быть введена с 1 октября 2020 года, а алкогольной продукции — с 1 ноября 2020 года.

«Решение о переносе сроков принято для обеспечения эффективности процесса. При этом до 31 марта 2021 года будет проводиться пилотный (экспериментальный) проект по маркировке табачной и алкогольной продукции и обувных товаров», — подчеркнули в Налоговой.

Напомним, что средство цифровой идентификации представляет собой уникальную последовательность символов в машиночитаемой форме, представленную в виде штрихового или дата-матрикс кода, содержащего информацию об индикаторе каждой единицы товара.

Обязательная маркировка товаров вводится в КР во исполнение Соглашения о маркировке товаров средствами цифровой идентификации в ЕАЭС, и как один из компонентов проекта фискализации налоговых процедур «СМАРТ Салым».

«Обязательная маркировка товаров поможет отследить весь путь товара от изготовителя до конечного потребителя, создаст условия для развития отечественного бизнеса, защитит население от некачественных товаров, а также обеспечит беспрепятственную поставку маркированных товаров в страны-члены ЕАЭС», — заключили в ГНС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/168276/
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