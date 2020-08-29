Идеи реальные и не очень. Как бизнес и премьер проблемы обсуждали

На днях в онлайн-формате прошло очередное заседание Совета по развитию бизнеса и инвестициям. Для предпринимателей это стало возможностью вновь обратить внимание на проблемы. Обсуждение показало, что у чиновников и бизнеса разные представления о происходящем в стране.

Идеальный мир премьера

На заседании инвестсовета выступил премьер-министр Кубатбек Боронов. По его мнению, правительство бизнес поддержало. Именно благодаря этому он восстановился после весеннего локдауна на 80 процентов. Свои выводы премьер-министр высказал на основе данных о полученных патентах.

Если в январе-феврале 2020 года выдали 95-97 тысяч патентов, то в марте показатель снизился до 20 тысяч. Сейчас — 75 тысяч.

Кроме того, за восемь месяцев 2020 года объем налоговых поступлений практически достиг уровня 2019 года (за январь-август 2019-го — 38,9 миллиарда сомов, январь-август 2020-го — 37,5 миллиарда сомов). Правда, глава камбина признал, что предпринимателям все же нужны дополнительные меры поддержки. И даже пообещал, что они заработают до следующего года .

«Прорабатывается вопрос упрощения работы субъектов малого предпринимательства и оптимизации форм единой налоговой декларации. Упрощается процедура прохождения товаров на границе с использованием цифровых платформ, что поможет снизить объемы контрабанды», — рассказал Кубатбек Боронов.

Премьер обратил внимание чиновников, что в сегодняшней ситуации нельзя работать по привычным шаблонам. Толку от этого не будет.

«Нельзя работать по привычным шаблонам. По некоторым направлениям нужны нестандартные и решительные меры, которые позволят поддержать предпринимателей, восстановить доверие инвесторов и переломить негативные тенденции в экономике», — заключил премьер-министр.

Бизнес поддержки не увидел

Представители бизнеса говорили совсем другое. Так, исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков заявил, что поддержки нет. В пример привел ситуацию с нехваткой медикаментов в июле. Оказалось, в Кыргызстане крайне сложная система ввоза новых препаратов. Аскар Сыдыков уверен, что дефицит возник в том числе из-за этого. Есть проблема по рецептам на препараты.

«Да, нужны решительные меры для поддержки бизнеса. Но мы их пока не видим. Мы ожидали, что летом увидим меры по налогам, снижению ставок, лицензионно-разрешительной системе. Но их так и нет», — заключил Аскар Сыдыков.

Читайте по теме Как выжить в период экономического кризиса: предприниматели делятся секретами

Бизнес-омбудсмен Робин Орд-Смит обратил внимание, что проводимые институтом расследования жалоб предпринимателей на действия и решения госорганов выявили ряд системных проблем, создающих препятствия для бизнеса. В том числе наличие пробелов и коллизий в законодательстве, его интерпретация госорганами без наличия на это полномочий и непоследовательность принимаемых решений с тенденцией отмены ранее принятых.

«Компании и предприниматели нуждаются в максимальной поддержке, которую только может оказать правительство. Бизнесу необходимо остаться на плаву и защитить рабочие места. Усилия должны быть направлены на облегчение условий ведения бизнеса, цифровизацию и доступность государственных и муниципальных услуг», — отметил Робин Орд-Смит.

У каждого своя правда

Больше всего жалоб высказали в адрес Налоговой службы. Президент ассоциации поставщиков (производителей и дистрибьюторов) Гульнара Ускенбаева вновь подняла вопрос о работе системы электронных счетов-фактур.

«Мы просили передвинуть сроки по их внедрению, но с 1 июля они заработали. Там большие недочеты. Если у крупного бизнеса есть хорошие IT-специалисты, а что делать малому и среднему, у которых таких специалистов нет?» — задалась вопросом председатель ассоциации.

Глава Налоговой службы с ней не согласился. Кабыл Абдалиев заявил, что ГНС учитывает все недочеты и комментарии бизнеса и вносит коррективы в систему.

«Сейчас более 9 тысяч плательщиков, которые пользуются электронными счетами-фактурами. Это ли не показатель ее работы? Был день, когда поступило большое количество обращений к системе, система выдержала нагрузку», — сказал он.

Глава Ассоциации малых ГЭС Эльвира Боромбаева заявила, что Налоговая служба принудительно регистрирует предпринимателей как плательщиков НДС. За счет этого и идет выполнение плана по сбору налогов.

«Глава ГНС Кабыл Абдалиев рассказал, что поступления налогов вышли на уровень прошлого года. Это хорошая новость для бюджета и предпринимателей, но с другой стороны, как налоги собирают? К сожалению, есть случаи, когда принудительно регистрируют предпринимателя как плательщика НДС. Никто до конца не разбирается в этих ситуациях», — заявила она.

Предприниматели также обратили внимание на сложности при камеральных проверках.

«Если ГНС выявляет нарушения при проверке у себя, начинается хождение с материалами по отделам. Это тоже нагрузка», — отметила Гульнара Ускенбаева.

Но у главы ГНС все наоборот. Он заявил, что камеральные проверки проводятся в здании Налоговой службы. На места никто не выезжает. Система у нас автоматизирована и нет необходимости запрашивать информацию у других органов.

Расширить мораторий или нет

Бизнес попросил премьер-министра расширить действие моратория на проверки. Ведь нынешний не охватил важные моменты.

«Сейчас идут проверки правоохранительных и фискальных органов. Без распространения запрета на ряд их проверок правительство цели не достигнет. Если оно пошло на мораторий на внеплановые проверки, было бы правильно включить и другие их виды. Плюс включить проверки основных правоохранительных органов. У нас указано ГСБЭП, но хорошо бы и других включить. Такая мера помогла бы бизнесу», — отметил Аскар Сыдыков.

Премьер-министр вроде согласился с предложением о проверках, но с оговорками.

Он отметил, что нельзя упускать из виду другую сторону вопроса: помимо честных и добросовестных предпринимателей есть и теневая экономика.

«Пока в стране есть контрабанда и высокий процент теневой экономики, нужно учитывать множество факторов при принятии решений. Проблемы экономики нужно решать с учетом интересов всех сторон. Все проводимые нами реформы, в том числе по фискализации налоговых и таможенных процедур, направлены на создание прозрачных и справедливых условий для предпринимателей», — сказал Кубатбек Боронов.

Есть и еще одна проблема, которую озвучил бизнес. В ходе практического применения новых кодексов, вступивших в силу 1 января 2019 года, выяснилось, что некоторые нормы приводят к росту необоснованных проверок, следственных действий и доначислению налогов.

Не дожидаясь чиновников, бизнес разработал законопроект с поправками в уголовное законодательство.

«В связи с введением в действие новых кодексов количество уголовных дел (досудебных производств) в отношении бизнеса увеличилось в три раза. При этом 84 процента досудебных производств в отношении предпринимателей возбудили по налоговым правоотношениям. Среди причин роста количества досудебных производств и налоговых споров глава МДС назвал недостаточный срок (24 часа) рассмотрения сообщений и заявлений о сложных по своему составу преступлениях, в том числе связанных с уплатой налогов», — отметил Аскар Сыдыков.

Поэтому бизнес инициирует поправки в уголовно-процессуальное законодательство, направленные на защиту предпринимателей. По инициативе МДС экспертной группой бизнес-сообщества разработан соответствующий законопроект.