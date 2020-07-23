Как выжить в период экономического кризиса: предприниматели делятся секретами

Сегодня в сложной ситуации оказались многие предприниматели Кыргызстана. Особенно уязвимыми стали представители малого и среднего бизнеса — это основная часть двигателей экономики страны. За каждым таким предпринимателем стоят реальные люди, истории, семьи, нуждающиеся в поддержке.

Журналист 24.kg выслушал тех, без кого наша жизнь была бы просто невозможна.

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Миллионные кредиты, займы, одолженное у знакомых и родственников рано или поздно придется возвращать. Таких соотечественников — почти вся страна.

Но есть и другие. Предприниматели, которые, несмотря ни на что, сумели остаться на плаву, продолжить свое дело и даже помогать нуждающимся.

Ефим Штанько занимается сельским хозяйством — он владеет собственными посевными площадями и птицефабрикой. Предприниматель рассказывает, что такой бизнес закрыть или приостановить невозможно. «Это же не станок какой-то или контейнер на рынке, который можно просто закрыть на замок. И тихо сидеть в изоляции и ждать, когда все закончится. Когда имеешь дело с животноводством, выхода нет — нужно работать», — говорит Ефим Штанько.

Скот нужно кормить и ухаживать за ним. Наши сотрудники работают, несмотря ни на что. Ефим Штанько

Самым главным препятствием в работе во время карантина стало ограничение на передвижение транспорта как внутри Бишкека, так и между селами Чуйской области. Потому что все сельхозобъекты расположены за городом.

«Когда пандемия начала набирать обороты, мы решили приостановить розничную торговлю, занимались только оптовыми продажами. Сделали это для того, чтобы минимизировать контакты наших сотрудников с разными людьми. Продукцию поставляем на оптовые рынки столицы и уже 10 лет сотрудничаем с «Кумтор Голд Компани» — отправляем продукцию в Иссык-Кульскую область», — рассказывает предприниматель.

По словам Ефима Штанько, возникали трудности и с расходными материалами, запчастями для спецтехники. «Перед стартом весенне-полевых работ у меня и сотрудников была паника. Но и это удалось преодолеть, благо в то время рынкам автозапчастей частично разрешили работать», — говорит предприниматель.

Теперь все сотрудники работают в СИЗ. Это неудобно, но пришлось привыкнуть к новым реалиям. Ефим Штанько

Сегодня бизнесмен занят сбором урожая, вся техника вышла в поле, началась уборка зерновых культур. «Работаем, надеемся, что ситуация будет меняться только в лучшую сторону. Нам нужны новые запчасти, сотрудники и ГСМ. Мы должны успеть закончить работу на полях в течение двух месяцев. Думаю, что мы остались на плаву только благодаря здоровью членов коллектива, у нас никто не болеет, и это самое главное. Основная потребность сегодня — люди», — заключил Ефим Штанько.

Вызов брошен? Адаптировались

Джамиля Иманкулова, совладелица и глава крестьянского хозяйства «ЭкоФерма», рассказала, что, несмотря на огромные препоны в работе, ее бизнес сумел устоять на рынке.

«Мы занимаемся овощеводством, садоводством, ягодами. У нас пять гектаров земли в селе Байтик. Своей продукцией обеспечиваем город — две точки продажи и один онлайн-магазин, есть и другие объекты розничной торговли. Небольшие партии отправляем в Казахстан, но я не скажу, что это полноценный экспорт, а пока на пробу», — говорит Джамиля Иманкулова.

Логистические проблемы во время карантина подвигли многих предпринимателей создать и развивать онлайн-магазины.

Вся компания Джамили Иманкулой приступила к оцифровке. Карантин стал для нее поводом скорее запустить продажи через интернет, и это дает неплохие результаты. Клиенты, которые уже не первый год предпочитают продукцию «ЭкоФермы», быстро привыкли к новшествам и оценили преимущества онлайн-покупок.

Для своих сотрудников мы создали все условия: организовали транспорт, привозили на работу, развозили по домам, обеспечили масками и антисептиками. Джамиля Иманкулова

«Однако производители не всегда вовремя могли привезти продукцию, блокпосты не пропускали нас на фермы. Возникли трудности с семенами, потому что жесткий карантин выпал на сезон посадки, поэтому продукция пошла позже. Но мы справились и успешно продолжили работать», — рассказывает предпринимательница.

«Мне самой пришлось ездить за продукцией, которую раньше в эко-магазины привозили поставщики. Расходов стало больше», — отмечает Джамиля Иманкулова.

Но, по ее словам, это были сильные вызовы, которые заставили сельхозпроизводителей мгновенно адаптироваться к нелегкой ситуации и остаться на плаву.

Благотворительность в приоритете

Жылдыз Шамшиева уже 10 лет работает в сфере общепита. Поначалу приходилось нелегко — нужно было наработать клиентов.

«Четыре года назад я арендовала кафе в центре города. Стала думать о базе клиентов. Предлагала услуги в госучреждения, которые находятся рядом. Предложила им круглосуточное питание под запись, а чай и хлеб подавала бесплатно», — рассказывает женщина.

Но я смогла не только сохранить свой бизнес. Во время карантина помогала продуктами малообеспеченным семьям. А сегодня мы готовим для медиков. Жылдыз Шамшиева

В марте, когда в столице ввели режим ЧП, в кафе Жылдыз Шамшиевой стали готовить исключительно на вынос. Как и многим другим предприятиям, пришлось сократить штат сотрудников.

«Помогала, не афишируя. Мне всегда неудобно говорить о таких вещах. Не умею выставлять напоказ свои дела. Благотворительность — сугубо личное дело», — говорит предпринимательница.

Фото Жылдыз Шамшиевой. Женщина уже 10 лет работает в сфере общепита

У Жылдыз шестеро детей. «Деньги, которые откладывала на летний отдых и досуг, решила потратить на благотворительность. Сейчас все равно кинотеатры, секции и парки закрыты. Вместо лагерей отправляю детей в однодневные туры. Себе ничего не покупаю. Надеюсь, что положение скоро улучшится, и все у нас будет хорошо», — заключила Жылдыз Шамшиева.

Сегодня бизнесмены в Кыргызстане не только выживают сами, но и помогают тем, кто нуждается в помощи — медикам, малоимущим и многодетным семьям.