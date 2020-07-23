Как выжить в период экономического кризиса: предприниматели делятся секретами

Сегодня в сложной ситуации оказались многие предприниматели Кыргызстана. Особенно уязвимыми стали представители малого и среднего бизнеса — это основная часть двигателей экономики страны. За каждым таким предпринимателем стоят реальные люди, истории, семьи, нуждающиеся в поддержке.
Журналист 24.kg выслушал тех, без кого наша жизнь была бы просто невозможна.
Главный ресурс – людиМиллионные кредиты, займы, одолженное у знакомых и родственников рано или поздно придется возвращать. Таких соотечественников — почти вся страна.
Но есть и другие. Предприниматели, которые, несмотря ни на что, сумели остаться на плаву, продолжить свое дело и даже помогать нуждающимся.
Ефим Штанько занимается сельским хозяйством — он владеет собственными посевными площадями и птицефабрикой. Предприниматель рассказывает, что такой бизнес закрыть или приостановить невозможно. «Это же не станок какой-то или контейнер на рынке, который можно просто закрыть на замок. И тихо сидеть в изоляции и ждать, когда все закончится. Когда имеешь дело с животноводством, выхода нет — нужно работать», — говорит Ефим Штанько.
Скот нужно кормить и ухаживать за ним. Наши сотрудники работают, несмотря ни на что.Ефим Штанько
Самым главным препятствием в работе во время карантина стало ограничение на передвижение транспорта как внутри Бишкека, так и между селами Чуйской области. Потому что все сельхозобъекты расположены за городом.
По словам Ефима Штанько, возникали трудности и с расходными материалами, запчастями для спецтехники. «Перед стартом весенне-полевых работ у меня и сотрудников была паника. Но и это удалось преодолеть, благо в то время рынкам автозапчастей частично разрешили работать», — говорит предприниматель.
Теперь все сотрудники работают в СИЗ. Это неудобно, но пришлось привыкнуть к новым реалиям.Ефим Штанько
Сегодня бизнесмен занят сбором урожая, вся техника вышла в поле, началась уборка зерновых культур. «Работаем, надеемся, что ситуация будет меняться только в лучшую сторону. Нам нужны новые запчасти, сотрудники и ГСМ. Мы должны успеть закончить работу на полях в течение двух месяцев. Думаю, что мы остались на плаву только благодаря здоровью членов коллектива, у нас никто не болеет, и это самое главное. Основная потребность сегодня — люди», — заключил Ефим Штанько.
Вызов брошен? Адаптировались
Джамиля Иманкулова, совладелица и глава крестьянского хозяйства «ЭкоФерма», рассказала, что, несмотря на огромные препоны в работе, ее бизнес сумел устоять на рынке.
«Мы занимаемся овощеводством, садоводством, ягодами. У нас пять гектаров земли в селе Байтик. Своей продукцией обеспечиваем город — две точки продажи и один онлайн-магазин, есть и другие объекты розничной торговли. Небольшие партии отправляем в Казахстан, но я не скажу, что это полноценный экспорт, а пока на пробу», — говорит Джамиля Иманкулова.
Вся компания Джамили Иманкулой приступила к оцифровке. Карантин стал для нее поводом скорее запустить продажи через интернет, и это дает неплохие результаты. Клиенты, которые уже не первый год предпочитают продукцию «ЭкоФермы», быстро привыкли к новшествам и оценили преимущества онлайн-покупок.
Для своих сотрудников мы создали все условия: организовали транспорт, привозили на работу, развозили по домам, обеспечили масками и антисептиками.Джамиля Иманкулова
«Мне самой пришлось ездить за продукцией, которую раньше в эко-магазины привозили поставщики. Расходов стало больше», — отмечает Джамиля Иманкулова.
Но, по ее словам, это были сильные вызовы, которые заставили сельхозпроизводителей мгновенно адаптироваться к нелегкой ситуации и остаться на плаву.
Благотворительность в приоритетеЖылдыз Шамшиева уже 10 лет работает в сфере общепита. Поначалу приходилось нелегко — нужно было наработать клиентов.
«Четыре года назад я арендовала кафе в центре города. Стала думать о базе клиентов. Предлагала услуги в госучреждения, которые находятся рядом. Предложила им круглосуточное питание под запись, а чай и хлеб подавала бесплатно», — рассказывает женщина.
Но я смогла не только сохранить свой бизнес. Во время карантина помогала продуктами малообеспеченным семьям. А сегодня мы готовим для медиков.Жылдыз Шамшиева
«Помогала, не афишируя. Мне всегда неудобно говорить о таких вещах. Не умею выставлять напоказ свои дела. Благотворительность — сугубо личное дело», — говорит предпринимательница.
Сегодня бизнесмены в Кыргызстане не только выживают сами, но и помогают тем, кто нуждается в помощи — медикам, малоимущим и многодетным семьям.