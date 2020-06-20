Это шантаж. Налоговики отреагировали на заявление предпринимателей об АЗС

Заявление председателя Ассоциации предпринимателей в сфере сжиженного газа Эсена Бакирова о предстоящем прекращении работы с 23 июня ряда сетей АЗС и АГЗС в Кыргызстане ничто иное как шантаж, преднамеренное нагнетание ситуации. Об этом заявляют в Налоговой службе.

Ведомство считает недопустимым ультимативный характер выдвигаемых требований по переносу сроков установки автоматизированной системы управления (АСУ).

«Это можно также расценивать как экономический саботаж, тем более в период режима чрезвычайной ситуации в стране в связи распространением коронавирусной инфекции», — считают в ГНС.

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«Показатели установки АСУ АЗС в Бишкеке составляют 95 процентов, в Оше — 65 процентов, по Чуйской области — 54,6 процента, Таласской — 28 процентов, Иссык-Кульской — 41 процент, Нарынской области — 27 процентов, Ошской — 22 процента, Джалал-Абадской — 23 процента и Баткенской — 20 процентов. Низкие показатели наблюдаются в регионах, в которых отмечаются факты контрабанды ГСМ. Это доказывает необходимость введения АСУ на АЗС для борьбы с теневой экономикой и контрабандой нефтепродуктов, что положительно скажется на увеличении налоговых поступлений в бюджет страны», — отмечают в ГНС.

Владельцы АЗС должны были установить автоматические системы управления еще до 1 января 2020-го. После обращений субъектов, осуществляющих реализацию нефтепродуктов, на имя руководства страны и в правительство срок внедрения АСУ был перенесен на 1 июля 2020 года.