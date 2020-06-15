Как коронавирус повлиял на бюджет столицы, или Кому придется затянуть пояса

Во время действия режима ЧП в Бишкеке экономическую деятельность приостановил 71 тысяча 531 хозсубъект. Это не могло не сказаться на состоянии городского бюджета, основным доходом которого являются налоговые платежи. Сколько может потерять казна в этом году и какие есть резервы для пополнения доходной части, 24.kg рассказал первый вице-мэр столицы Алмаз Бакетаев.

— В Бишкеке практически все субъекты экономической деятельности уже возобновили работу. Сколько бюджет недополучил за время их вынужденного простоя?

— За период действия ЧП и ЧС выпадение доходов составило 784 миллиона 800 тысяч сомов.

Фактическое поступление доходов за 5 месяцев 2020 года составило 2 миллиарда 869 миллионов 600 тысяч сомов при плане 3 миллиарда 863 миллиона 600 тысяч сомов. Недовыполнение плана составило 994 миллиона сомов.

— А какое выпадение доходов ожидается до конца года? Насколько оно серьезно для городского бюджета?

— В основном выпадение налоговых доходов идет по представителям малого и среднего бизнеса по подоходному налогу и налогу с продаж, а также по индивидуальным предпринимателям, осуществляющим экономическую деятельность на основе добровольного и обязательного патента.

До конца 2020 года прогнозируется выпадение доходов от 500 миллионов до 1,5 миллиарда сомов в зависимости от состояния экономической стабильности. Алмаз Бакетаев

Мэрия работает над максимальным сокращением выпадения доходов. Но, как вы знаете, налоговые доходы в столице собираются территориальными подразделениями Государственной налоговой службы. В связи с чем у муниципалитета отсутствуют какие-либо рычаги воздействия.

— Расходы республиканского бюджета уже существенно сократили. А как в Бишкеке: стоит ли и столичной казне ждать секвестра? Если да, то что именно планируете сократить?

— Бюджет на 2020 год составляет 10 миллиардов 232 миллиона сомов, большая часть расходов — 77 процентов — это защищенные статьи (заработная плата, взносы в Соцфонд, приобретение продуктов питания, медикаментов и социальные пособия) и обязательные платежи (коммунальные услуги, муниципальный заказ и погашение по иностранным кредитам).

Добавлю, что бюджет столицы социальноориентированный — на социальную сферу направляется более половины средств. Алмаз Бакетаев

Мэрия тоже вынуждена сократить расходы, чтобы профинансировать все защищенные расходы и обязательные платежи. В первую очередь — на приобретение основных средств (компьютерной и офисной техники), текущий ремонт, проведение культурно-массовых мероприятий и другое.

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По предварительным данным, сокращение расходов составляет около 300 миллионов сомов.

— За счет чего будете покрывать дефицит бюджета? Какие есть дополнительные источники?

— Мэрия работает над привлечением средств из республиканского бюджета. В частности, ожидаем ссуду в сумме 744 миллионов сомов на покрытие расходов по заработной плате учителей.

Для приобретения автобусов планируем выпустить муниципальные ценные бумаги на сумму 720 миллионов сомов.

— Есть ли программа у города по поддержке предпринимателей, ведь основная статья доходов бюджета — налоги?

— Мэрия разработала проект плана действий по восстановлению экономической активности и поддержке деятельности субъектов предпринимательства с учетом антикризисного плана правительства. Сейчас он находится на стадии согласования.

— Не скажется ли снижение доходов на выплатах медикам и учителям?

— Бюджетный кодекс не допускает сокращения расходов по защищенным статьям, их финансирование идет в полном объеме.

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— Сейчас активно идет строительство парков, дорог. Может, стоит эти дорогостоящие проекты отложить на следующий год?

— Сокращение таких видов работ будет иметь мультипликативный отрицательный эффект в экономике. А сегодня и так большинство субъектов работает не в полном объеме, в том числе такие отрасли, как строительство, производство и оказание услуг.

Строительство парков, дорог и других инфраструктурных объектов проводится подрядными компаниями, идет приобретение строительных материалов, горюче-смазочных материалов, выплачивается заработанная плата. Субъекты также выплачивают налоги, тем самым пополняя бюджет города.

Если отказаться от этих работ, то доходы субъектов экономической деятельности снизятся. Это повлечет за собой снижение налоговых поступлений, увеличится уровень безработицы. Алмаз Бакетаев

— Эксперты прогнозируют вторую волну коронавируса. Как город готовится к ней? Закладываете дополнительные средства?

— Местный бюджет, в том числе и Бишкека, в отличие от республиканского, не может быть дефицитным. Это значит, что расходы будут соответствовать доходам.

Если будет вторая волна и штаб примет какие-то решения по недопущению распространения инфекции, мы будем закладывать в бюджет средства на дополнительные расходы. При этом мэрия станет просить компенсации из республиканского бюджета на борьбу с коронавирусной инфекцией и ее последствиями.