Михаил Халитов: Кабмин перекладывает ответственность за экономику на частников

«Оптимизма по разрабатываемому правительством новому посткризисному плану у меня нет», — заявил 24.kg президент ассоциации «Горный кластер» Михаил Халитов.

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Он добавил, что для его обсуждения план необходимо изучить, но кабмин не смог разработать первые два.

«Так чего от него ждать в третьем? Заявление о посткризисном плане вице-премьер Эркин Асрандиев сделал в парламенте, что он будет готов к концу июня. Логика ясна: 1 июля депутаты уходят на каникулы, поэтому и указан такой срок. Фактически чиновник объявил о невладении ситуацией в отраслях экономики и анонсировал конкурс идей для бизнеса и нардепов на лучшее предложение. Но в данном случае это идеи бизнеса, а не правительства, зачем ему их утверждать?» — недоумевает Михаил Халитов.

Эксперт сказал, что бизнес не может оценить свои предложения в масштабах всей страны и экономики как системы производства, распределения, перераспределения, потребления. «Бизнес будет тянуть одеяло на себя», — отметил он.

Михаил Халитов задается вопросом, что если посткризисный план будет готов только к концу июня, то когда он вступит в силу? «Если бы кабмин своевременно дал нужные поручения министерствам и ведомствам проработать совместно с бизнесом и обществом все вопросы плана, например, к 31 мая, то к концу июня, может быть, и появился бы согласованный с заинтересованными сторонами документ. А судя по всему, такую работу не провели. Опять все будет непродуманно, непублично и без консенсуса», — считает он.

Президент ассоциации «Горный кластер» заметил, что ни в коем случае нельзя подменять план в экономике планом по поддержке бизнеса.

Экономика и бизнес — это не одно и то же. Задача государства — обеспечить баланс интересов между бизнесом и обществом. Михаил Халитов

«Давать бесконечные налоговые льготы бизнесу — значит сильно ограничить социальную роль государства. Любые меры по поддержке бизнеса должны найти отражение в отчетных балансах предприятий положительными показателями от момента вступления в силу мер. Если этого нет, значит, мера неэффективна. Эмпирически рассчитывать нельзя, только отслеживанием реальных цифр», — пояснил он.

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Эксперт добавил, что правительству пора перестать подменять банковскую деятельность. Все меры на сегодня сведены к выдаче кредитов, которые бизнесу придется возвращать в любом случае.

«Кабмин ничего не вкладывает в восстановление экономики, а выдает за меры кредиты банков, но ожидает еще что-то получить. Фактически перекладывает ответственность за восстановление экономики на частный сектор», — уверен он.

По мнению Михаила Халитова, при разработке плана необходимо выйти за пределы сложившейся модели экономики, потому что она исчерпала свои возможности развития. «Если сможем выйти, не будем ограничиваться мерами для действующей модели, то сможем реализовать решения для внедрения новой для Кыргызстана модели. А она предусматривает новый тип отношений в обществе. Все это требует законодательного урегулирования. Если к концу июня правительство что-то родит, то потом будем ждать депутатов с каникул, ну а там уже и выборы. Кабмин расточительно подошел к выработке мер в экономике. Поэтому оптимизма нет», — заключил он.