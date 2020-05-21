Какие есть резервы для пополнения бюджета Бишкека, выясняют в горкенеше

«Какие есть резервы для пополнения доходной части бюджета», — поинтересовался на заседании постоянной комиссии БГК по бюджету депутат Таалайбек Сагынов.

Он отметил, что идет большое выпадение по неналоговым доходам.

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«Вот поступление от аренды земли, план выполнен всего на 18 процентов. Одним из резервов является продажа участков под уже построенными зданиями.

«Может, ускорить вопрос через ЖК, правительство. Мы тогда считали, что около 1-3 миллиардов сомов могли бы выручить. Еще один источник — решить вопрос по части зарплаты учителей, передачи несвойственных горбюджету функций? Есть ли у мэрии антикризисный план? Есть у вас резервы для более мягкого падения с точки зрения доходов?» — поинтересовался он у первого вице-мэра Алмаза Бакетаева.

Алмаз Бакетаев ответил, что план разработан, идет его согласование. Кроме того, реанимирован инвестсовет при мэрии, идет обсуждение с бизнесом о том, как лучше реанимировать экономику города.

«С другой стороны, у сложившейся ситуации есть и положительный момент. Сейчас мы сможем увидеть, сколько реально горожан занято экономической деятельностью. Также прорабатываем вопрос о создании городской налоговой службы, чтобы была координация», — сказал он.

Первый вице-мэр добавил, что невыполнение плана по сбору аренды от муниципальных участков связано с тем, что комиссия мэрии не собиралась, а значит, не продлевались договоры.

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«Что касается несвойственных расходов. После того как я открыто заявил о риске невыплаты заработных плат учителям, городскому бюджету выплатили задолженность за прошлый год по проекту «Безопасный город». Мы погасили задолженность. В нашем бюджете не предусмотрены средства на прошлогоднее повышение заработных плат, о чем мы неоднократно говорили и депутатам, и правительству. Они должны быть заложены в республиканском бюджете и перечислены трансфертами. Сегодня поступило письмо из Минфина, что будет предоставлена ссуда городскому бюджету в размере 744 миллионов сомов на выплату надбавок. Я буду настаивать, чтобы она была оформлена в качестве безвозмездной. Бюджетный кодекс это разрешает», — отметил Алмаз Бакетаев.

Депутат Наталья Кулматова возразила по земельным участкам, что бизнесменам отказывают в их предоставлении.

«Отказ аргументируют распоряжением мэрии от 1 апреля 2019 года, что проводится инвентаризация участков. А таких заявок немало, город мог бы получать дополнительные средства. У нас год идет инвентаризация земельных участков. У нас их, что, 2 миллиона? Целое управление не может посмотреть и рассчитать? Есть предложение, либо отмените это распоряжение, либо все-таки предъявите отчет по инвентаризации и давайте сдавать те участки, которые успели попасть в реестр», — отметила она.

Депутат добавила, что приостанавливать выдачу в аренду земельных участков, когда есть прямая возможность пополнения бюджета, — умышленное вредительство.