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Экономика

Про ограничение цен на макароны рассказали в Госантимонополии

Государственное агентство антимонопольного регулирования поясняет ситуацию с установлением цен на макароны.

Ранее общественность и СМИ обсуждали два приказа, касающихся стоимости этой продукции.

Госагентство отмечает, что в стране в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией 13 апреля установлены максимальные розничные цены на весовые макаронные изделия местного производства.

При этом в рамках Порядка определения, применения и контроля минимального уровня контрольных цен на товары, импортируемые на территорию Кыргызской Республики из государств — членов Евразийского экономического союза, согласно поданному заявлению Государственной налоговой службы, приказу госагентства от 11 апреля 2020 года, минимальный уровень контрольных цен установлен в 93 сома за килограмм.

Ведомство обращает внимание, что расчет производится исходя из оптовых и розничных цен в пересчете на килограмм изделий, куда попадают фасованные макароны разных видов и ценовых категорий (спагетти, макароны, лапша, лазанья, каннеллони и так далее).

Информация по ценам подтверждается данными торговых сетей, где упаковка макарон весом 0,4-0,5 килограмма продается по цене не ниже 50 сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/150206/
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