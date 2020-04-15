Про ограничение цен на макароны рассказали в Госантимонополии

Государственное агентство антимонопольного регулирования поясняет ситуацию с установлением цен на макароны.
Ранее общественность и СМИ обсуждали два приказа, касающихся стоимости этой продукции.
Госагентство отмечает, что в стране в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией 13 апреля установлены максимальные розничные цены на весовые макаронные изделия местного производства.
Ведомство обращает внимание, что расчет производится исходя из оптовых и розничных цен в пересчете на килограмм изделий, куда попадают фасованные макароны разных видов и ценовых категорий (спагетти, макароны, лапша, лазанья, каннеллони и так далее).
Информация по ценам подтверждается данными торговых сетей, где упаковка макарон весом 0,4-0,5 килограмма продается по цене не ниже 50 сомов.