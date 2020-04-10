Ограничение на налоговые проверки до 1 января 2021 года ввели в Кыргызстане

Государственная налоговая служба Кыргызстана ввела ограничение на проведение налоговых проверок до 1 января 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, соответствующий приказ подписал глава службы Кабыл Абдалиев.

«Решение о приостановлении налоговых проверок принято в рамках утвержденного плана первоочередных мер правительства по снижению негативного влияния на экономическую и социальную стабильность в связи с распространением пандемии коронавируса», — отметили в ГНС.

Ограничение не распространяется на: