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Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

Ограничение на налоговые проверки до 1 января 2021 года ввели в Кыргызстане

Государственная налоговая служба Кыргызстана ввела ограничение на проведение налоговых проверок до 1 января 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, соответствующий приказ подписал глава службы Кабыл Абдалиев.

«Решение о приостановлении налоговых проверок принято в рамках утвержденного плана первоочередных мер правительства по снижению негативного влияния на экономическую и социальную стабильность в связи с распространением пандемии коронавируса», — отметили в ГНС.

Ограничение не распространяется на:

  • плановые проверки хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере производства и оборота подакцизных групп товаров;
  • внеплановые проверки, проводимые в случае реорганизации, ликвидации организаций и прекращения деятельности индивидуального предпринимателя;
  • внеплановые проверки и перепроверки, проводимые в случае получения органами налоговой службы документально подтвержденных сведений, свидетельствующих о фактах неправильного исчисления налогов налогоплательщиками, после завершения режима чрезвычайной ситуации/чрезвычайного положения;
  • камеральные проверки после завершения режима чрезвычайной ситуации/чрезвычайного положения.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/149724/
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