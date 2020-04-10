Ограничение на налоговые проверки до 1 января 2021 года ввели в Кыргызстане

Государственная налоговая служба Кыргызстана ввела ограничение на проведение налоговых проверок до 1 января 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По ее данным, соответствующий приказ подписал глава службы Кабыл Абдалиев.
«Решение о приостановлении налоговых проверок принято в рамках утвержденного плана первоочередных мер правительства по снижению негативного влияния на экономическую и социальную стабильность в связи с распространением пандемии коронавируса», — отметили в ГНС.
Ограничение не распространяется на:
- плановые проверки хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере производства и оборота подакцизных групп товаров;
- внеплановые проверки, проводимые в случае реорганизации, ликвидации организаций и прекращения деятельности индивидуального предпринимателя;
- внеплановые проверки и перепроверки, проводимые в случае получения органами налоговой службы документально подтвержденных сведений, свидетельствующих о фактах неправильного исчисления налогов налогоплательщиками, после завершения режима чрезвычайной ситуации/чрезвычайного положения;
- камеральные проверки после завершения режима чрезвычайной ситуации/чрезвычайного положения.