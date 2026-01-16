В КР ужесточили ответственность за незаконный провоз товаров через границу

Государственная налоговая служба предупредила о вступлении в силу изменений в Кодекс о правонарушениях КР, касающихся незаконного перемещения товаров и транспортных средств через границы государств — членов ЕАЭС.

По данным пресс-службы ГНС, значительно увеличены размеры административных штрафов:

• для физических лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч сомов;

• для юридических лиц — от 28 тысяч до 65 тысяч сомов.

В случае повторного нарушения в течение года санкции возрастают:

• для физических лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч сомов;

• для юридических лиц — от 65 тысяч до 100 тысяч сомов.

Помимо штрафов, предусмотрено обязательное изъятие незаконно провезенных товаров.

Согласно информации налоговой службы, в последнее время участились попытки ввоза товаров на легковых автомобилях через пункт учета «Ак-Жол» в обход контроля и без сопроводительных документов. К таким товарам относятся косметика, биологически активные добавки, лекарства, табачная продукция, мобильные телефоны, вейпы и электронные сигареты.

Налоговая служба призвала граждан и предпринимателей строго соблюдать требования законодательства. Это позволит избежать штрафов, конфискаций и других мер воздействия.