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Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

Правительство Кыргызстана сократит расходы государственных органов и госкомпаний

Фото пресс-службы правительства КР

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по вопросу возобновления экономической деятельности и поручил разработать пакет дополнительных мер поддержки предпринимательства.​ Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

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«Большая часть принятых решений позволила бизнесу скорректировать свои планы на ближайшую перспективу по оплате налоговых обязательств, сдаче отчетности и выплате кредитов. Мы все понимаем, что, к сожалению, наша страна не обладает большими резервами для того, чтобы покрывать все потери, но мы должны делать все, что в наших силах. Эта и следующая недели станут самыми важными для нас в борьбе с распространением инфекции. В этой связи прошу наших граждан проявить еще немного терпения и сознательности», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Вместе с тем, как подчеркнул он, для восстановления экономической активности необходимо принятие мер дополнительной поддержки бизнеса и обеспечения экономики необходимым уровнем «длинных» и дешевых кредитных ресурсов.​

«Мы должны пойти на серьезное сокращение расходов государственных органов и госкомпаний. Наша главная задача — полнообъемное и своевременное выполнение всех социальных обязательств перед гражданами и поддержка бизнеса», — сказал глава кабмина.

В пресс-службе напомнили, что президент Кыргызской Республики проводит переговоры с международными финансовыми институтами для получения финансовой помощи.

По словам Мухаммедкалыя Абылгазиева, правительство работает над формированием более системных мер экономической и финансовой поддержки предприятий, оздоровления финансовой системы и поддержки малого и среднего бизнеса.

Все рассматриваемые инициативы базируются на проведенном анализе влияния текущей ситуации на развитие конкретных секторов экономики, а также на предложениях со стороны бизнеса.

Кабмин планирует утвердить пакет мер по поддержке предпринимательского сектора на краткосрочный и среднесрочный период. На сегодня разрабатывается второй пакет мер, направленных на восстановление экономической активности.

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«Ни одна из инициатив, предложенных бизнесом, не должна остаться без внимания. Все предложения, которые будут включены в план мер по поддержке экономики, должны быть тщательно проанализированы. Сегодня вопрос перезапуска отечественной экономики и поддержки бизнеса имеет чрезвычайно важное значение. Правительство и государственные органы должны действовать открыто для граждан и предпринимателей. Это наша общая задача. Мы ни в коем случае не должны самоустраняться от обсуждения проблем граждан и предпринимателей и должны решать каждый вопрос в индивидуальном порядке. В особенности это касается фискальных органов и местного самоуправления», — заявил Мухаммедкалый Абылгазиев.

По итогам совещания премьер-министр поручил проанализировать влияние предложенных мер на эффективность и качество восстановления экономической активности предпринимательского сектора, а также их влияние на выполнение ресурсной части бюджета.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/149685/
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