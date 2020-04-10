Правительство Кыргызстана сократит расходы государственных органов и госкомпаний

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по вопросу возобновления экономической деятельности и поручил разработать пакет дополнительных мер поддержки предпринимательства.​ Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Читайте по теме Комендатура Бишкека изменила свое поручение Финполу по продовольствию

«Большая часть принятых решений позволила бизнесу скорректировать свои планы на ближайшую перспективу по оплате налоговых обязательств, сдаче отчетности и выплате кредитов. Мы все понимаем, что, к сожалению, наша страна не обладает большими резервами для того, чтобы покрывать все потери, но мы должны делать все, что в наших силах. Эта и следующая недели станут самыми важными для нас в борьбе с распространением инфекции. В этой связи прошу наших граждан проявить еще немного терпения и сознательности», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Вместе с тем, как подчеркнул он, для восстановления экономической активности необходимо принятие мер дополнительной поддержки бизнеса и обеспечения экономики необходимым уровнем «длинных» и дешевых кредитных ресурсов.​

«Мы должны пойти на серьезное сокращение расходов государственных органов и госкомпаний. Наша главная задача — полнообъемное и своевременное выполнение всех социальных обязательств перед гражданами и поддержка бизнеса», — сказал глава кабмина.

В пресс-службе напомнили, что президент Кыргызской Республики проводит переговоры с международными финансовыми институтами для получения финансовой помощи.

По словам Мухаммедкалыя Абылгазиева, правительство работает над формированием более системных мер экономической и финансовой поддержки предприятий, оздоровления финансовой системы и поддержки малого и среднего бизнеса.

Все рассматриваемые инициативы базируются на проведенном анализе влияния текущей ситуации на развитие конкретных секторов экономики, а также на предложениях со стороны бизнеса.

Кабмин планирует утвердить пакет мер по поддержке предпринимательского сектора на краткосрочный и среднесрочный период. На сегодня разрабатывается второй пакет мер, направленных на восстановление экономической активности.

Читайте по теме Правительство утвердило антикризисный план и ищет средства для поддержки бизнеса

«Ни одна из инициатив, предложенных бизнесом, не должна остаться без внимания. Все предложения, которые будут включены в план мер по поддержке экономики, должны быть тщательно проанализированы. Сегодня вопрос перезапуска отечественной экономики и поддержки бизнеса имеет чрезвычайно важное значение. Правительство и государственные органы должны действовать открыто для граждан и предпринимателей. Это наша общая задача. Мы ни в коем случае не должны самоустраняться от обсуждения проблем граждан и предпринимателей и должны решать каждый вопрос в индивидуальном порядке. В особенности это касается фискальных органов и местного самоуправления», — заявил Мухаммедкалый Абылгазиев.

По итогам совещания премьер-министр поручил проанализировать влияние предложенных мер на эффективность и качество восстановления экономической активности предпринимательского сектора, а также их влияние на выполнение ресурсной части бюджета.