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Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

Цифра дня. На счет для борьбы с коронавирусом поступило 116,8 миллиона сомов

На счет Министерства здравоохранения для финансирования мероприятий по борьбе с коронавирусом поступило 116 миллионов 808 тысяч 450 сомов. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра финансов Марлен Амандыков.

По его словам, специальная комиссия решила направить 38,5 миллиона сомов из этих средств на доплаты медицинским работникам, задействованным в очагах заболевания коронавирусом. На сегодня выделено 1 миллион 945,7 тысячи сомов на эти нужды.

В Кыргызстане на сегодня 280 подтвержденных фактов коронавируса, 34 из них — медики. Четыре человека умерли, 35 выздоровели.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/149643/
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