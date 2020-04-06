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Экономика

ГСМ в Кыргызстане достаточно, утверждают в правительстве

В Кыргызстане ГСМ более чем достаточно. Об этом на брифинге сообщил замминистра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Жаныбек Керималиев.

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По его словам, в регионах страны дефицита ГСМ нет. «Литр дизельного топлива стоит 45 сомов 50 тыйынов. По сравнению с аналогичным периодом 2019-го это на 1 сом 70 тыйынов дешевле. Я думаю, в этом году весенние полевые работы закончатся без задержек», — сказал чиновник.

Жаныбек Керималиев подчеркнул, что запчасти для сельхозтехники поставляются на дом для тех фермеров, которые в них нуждаются.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/149313/
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