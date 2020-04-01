Коронавирус в Кыргызстане. Ожидается падение экспорта, импорта и переводов

В Министерстве экономики рассказали о том, какие экономические последствия несет коронавирус для Кыргызстана. Об этом сообщили в республиканском штабе.

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Отмечается, что будут сокращение внешнего спроса и предложения, ухудшение условий торговли со странами — основными торговыми партнерами, сужение внутреннего спроса из-за замедления экономической активности, обусловленного сокращением притока инвестиций и денежных переводов трудовых мигрантов (суммы расходов на конечное потребление и валовое накопление).

Кроме того, ожидаются снижение доходов населения, увеличение дефицита государственного бюджета, рост расходов на реализацию мер по борьбе с коронавирусом, поддержку предпринимателей и хозяйствующих субъектов, временно приостановивших свою деятельность. Будет и увеличение расходов для целевой помощи социально уязвимым слоям населения (малообеспеченным семьям), стабилизации экономики.

Остается риск повышения цен и роста уровня инфляции.

«С учетом чрезвычайного положения на отдельных территориях республики и влияния внешних факторов на экономику Минэкономики подготовило различные сценарии. Они предусматривают сокращение потребления на 5,5 процента, импорта — на 11,7 процента, экспорта — на 4,5 процента, валовых инвестиций — на 3,6 процента. Возможны снижение объемов денежных переводов и возврат части мигрантов. Так, в январе 2020-го чистый приток (сальдо) денежных переводов физических лиц составил $112,7 миллиона и по сравнению с прошлым годом снизился на 14 процентов», — говорится в сообщении.