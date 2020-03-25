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Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане максимальные цены на муку повысили на 1-1,5 сома

Максимальный уровень оптовых и розничных цен на муку первого и второго сортов повысили. Об этом сообщил официальный сайт Госагентства антимонопольного регулирования.

Отмечается, что мука первого сорта должна продаваться не дороже 29,5 сома, а в розницу — 30,5-32,5 сома в зависимости от региона. Муку второго сорта можно продавать оптом по 21 сому, а в розницу — по 21,5-24,5 сома.

Еще неделю назад цены были на 1-1,5 сома ниже. Кроме того, на этой неделе оптом муку продают только в Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской областях.

«Пересмотр максимальной стоимости связан с изменением оптово-отпускных цен производителей, вызванным последствиями от создавшейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации, а также с изменением ситуации на валютном рынке», — объяснили в Госантимонополии.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/147999/
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