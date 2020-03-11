Как коронавирус скажется на экономике Кыргызстана, станет понятно в мае

Четко спрогнозировать, как будет развиваться экономика Кыргызстана в связи со вспышкой коронавируса, можно будет только через два месяца. Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, сегодня можно констатировать только один факт, что произойдет замедление роста мировой экономики. Об этом говорят прогнозы международных институтов, экспертов и расчеты Национального банка. Однако сказать, как это отразится на экономике Кыргызстана, сейчас невозможно.

«Бизнес всегда адаптируется к новым условиям. Сейчас, например, идет замещение товаров, которые ранее поставлялись из Китая. Ту же продукцию привозят из других стран. Пока экономика Кыргызстана продолжает расти, запасов достаточно, в КНР начали запускать производство. Скорее всего, в ближайшее время ситуация стабилизируется», — заключил Толкунбек Абдыгулов.