Развивающиеся страны Азии могут потерять до $42 миллиардов из-за коронавируса

Развивающаяся Азия может потерять от $16 до $42 миллиардов из-за коронавируса. Об этом говорится в новом анализе Азиатского банка развития.

Отмечается, что продолжающаяся вспышка нового коронавируса (COVID-19) окажет значительное влияние на развивающиеся азиатские страны по многочисленным каналам, включая резкое снижение внутреннего спроса, снижение туризма и деловых поездок, торговые и производственные связи, перебои с поставками и воздействие на здоровье, говорится в новом анализе Азиатского банка развития (АБР).

Размер экономических потерь будет зависеть от того, как будет развиваться вспышка, что остается весьма неопределенным. Диапазон сценариев, исследованных в анализе, предполагает глобальное воздействие в диапазоне от $77 до $347 миллиардов, или от 0,1 до 0,4 процента мирового валового внутреннего продукта (ВВП).

При худшем сценарии Китай потеряет $234 миллиарда, или 1,7 процента ВВП, а развивающаяся Азия — $42 мллиарда, или 0,5 процента ВВП.

При умеренном сценарии, когда меры предосторожности и ограничения, такие как запреты на поездки, начинают ослабевать через три месяца после усиления вспышки и введения ограничений в конце января, глобальные потери могут достичь $156 миллиардов, или 0,2 процента мирового ВВП. На Китай при этом будет приходиться $103 миллиарда этих потерь, или 0,8 процента ВВП страны. Остальная часть развивающейся Азии потеряет $22 миллиарда, или 0,2 процента своего ВВП.

«Существует много неопределенностей в отношении COVID-19, включая его экономическое влияние. Это требует использования нескольких сценариев, чтобы обеспечить более четкую картину потенциальных потерь. Мы надеемся, что этот анализ может помочь правительствам, поскольку они готовят четкие и решительные меры по смягчению последствий этой вспышки на население и экономику», — подчеркнул главный экономист АБР Ясуюки Савада.