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Экономика
Сюжет: Новый вирус в Китае

Правительство признало: экономика Кыргызстана несет потери из-за коронавируса

«Вспышка коронавирусной инфекции будет иметь определенные последствия для отечественной экономики, и нам необходимо минимизировать имеющиеся риски», — заявил сегодня премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на селекторном совещании.

По его словам, сейчас разрабатывается антикризисный план мероприятий. В нем кабмин попытается предусмотреть все потенциальные риски и минимизировать последствия.

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«Нужно учитывать, что пятая часть нашего товарооборота приходится на Китай. Существенная часть приходится на импорт товаров из соседней страны. Поэтому надо провести более глубокий анализ влияния эпидемиологической ситуации на бизнес-среду с тем, чтобы минимизировать последствия. Для этого необходимо усилить работу по поиску альтернативных рынков и выработать эффективные механизмы поддержки бизнеса», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Штаб по антикризисным мероприятиям возглавил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев. Работа будет идти по двум основным направлениям. Первое — обеспечение продуктами первой необходимости в нужном объеме, второе — поступление налогов и платежей в бюджет.

«Надо всегда надеяться на лучшее, но держать в уме и худший вариант развития событий. Мы должны провести анализ имеющихся запасов продуктов и иметь четкое представление о том, какой товар, откуда, по какой цене и в какие сроки может завозиться в страну. Закрытие границ с КНР приводит к падению объемов таможенных сборов, влияет на работу промышленных предприятий в регионах», — подчеркнул глава правительства.

Ситуация с коронавирусом уже становится источником частичной неопределенности для бюджета и экономики.

Мухаммедкалый Абылгазиев

«Поэтому перед руководителями айыльных кенешей, акимами и губернаторами стоит задача — изучить ситуацию на каждом таком объекте и оперативно поднимать вопросы решения тех или иных проблем. Есть объекты, где были задействованы граждане Китая, на время покинувшие республику и лишившиеся возможности вернуться на рабочие места. Речь идет о строительстве дорог и других инфраструктурных и промышленных объектов. В кратчайшие сроки должны быть разработаны меры, которые позволят продолжить работу на данных объектах. При необходимости должны привлекаться другие специалисты», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/145478/
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