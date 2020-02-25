Впервые за 9 месяцев Нацбанк Кыргызстана повысил размер учетной ставки

Национальный банк Кыргызстана повысил учетную ставку на 0,75 процента — до 5 процентов. Такое решение принято правлением НБ КР.

В Нацбанке отметили, что в Кыргызстане цены демонстрируют умеренный рост. На 14 февраля инфляция составила 3,9 процента в годовом выражении. Подорожание продуктов оказывает инфляционное давление на общий уровень цен.

«Развитие экономики страны по-прежнему в большей степени находится под влиянием внешнеэкономических условий. В странах — основных торговых партнерах Кыргызстана экономическая активность сохраняется. Тенденции на глобальных и региональных рынках продовольствия в ближайшие периоды продолжат постепенный рост», — подчеркнули в Нацбанке.

Национальный банк прогнозирует приближение инфляции к нижней границе целевого ориентира во втором квартале при условии ограниченного влияния внешних и отсутствия внутренних шоков.

В экономике Кыргызстана совокупный спрос продолжает поддерживаться как за счет сохранения экономической активности внутри страны, так и за счет роста экономик стран — основных торговых партнеров, предъявляющих спрос на отечественные товары и услуги. В монетарном и финансовом секторах экономики сохраняются положительные тенденции. Активность на межбанковском кредитном рынке сохраняется.

«Решения по ключевой ставке принимаются с учетом фактического уровня и прогнозируемой динамики инфляции относительно целевого ориентира 5-7 процента в среднесрочном периоде. Учитывая предпосылки развития внешней среды, складывающиеся внутренние условия, а также прогнозную динамику инфляционных процессов в среднесрочном периоде, Национальный банк принял решение повысить размер учетной ставки», — заключили в НБ КР.

Следующее заседание правления Национального банка по вопросу о размере учетной ставки состоится 30 марта 2020 года.

Напомним, что учетная ставка оставалась неизменной с 28 мая 2019 года, когда Нацбанк установил ее на отметке 4,25 процента.