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Экономика

33 процента прямых инвестиций в Кыргызстан привлекают из Китая

Объем китайских инвестиций занимает 33 процента от общего объема прямых вложений в Кыргызстан. Об этом на пресс-конференции сообщил заведующий отделом привлечения инвестиций правительства Жалын Жээналиев.

Он отметил, что за последние 10 лет с помощью китайских инвесторов реализованы крупные проекты.

«В целом китайские бизнесмены добросовестно выполняют обязанности. Только единичные случаи, когда были нарушения в договорах. Недоверие к ним связано с отношением в обществе. Именно поэтому жители Ат-Баши выступают против логистического центра», — считает Жалын Жээналиев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/143108/
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