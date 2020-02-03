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Экономика

В Кыргызстане изменили форму Единой налоговой декларации

С 1 февраля 2020-го в Кыргызстане начала действовать новая форма Единой налоговой декларации. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, ЕНД дополнена приложениями, в которых налогоплательщики будут указывать объекты налогообложения и расчеты по налогу на имущество и земельному налогу на текущий налоговый год. Это сделано после того, как в прошлом году отменили сдачу информационного расчета по налогу на имущество.

«Декларанты, представившие налоговую декларацию до вступления в силу данного постановления, то есть до 1 февраля, не обязаны сдавать уточненную. Формы ЕНД и порядок их заполнения с учетом изменений размещены на официальном сайте Налоговой службы в разделе «Формы отчетов», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/142466/
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